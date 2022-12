AS Menentang Upaya Al Jazira untuk Membawa Pembunuhan Jurnalisnya ke ICC

IslamTimes - Amerika Serikat menentang upaya Al Jazira agar rezim Zionis Israel diadili di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas pembunuhan Tel Aviv terhadap jurnalis veteran jaringan berita Qatar, Shirin Abu Akleh.

"Kami menentangnya dalam kasus ini," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price kepada wartawan pada hari Selasa (6/12) setelah jaringan membawa kasus pembunuhan itu ke ICC.Al Jazira membawa pembunuhan jurnalis Palestina Shireen Abu Akleh ke ICCMengenakan pakaian pers, Abu Akleh yang berusia 51 tahun dibunuh dengan darah dingin saat meliput serangan militer Israel di kota Jenin di Tepi Barat yang diduduki pada 11 Mei. Kemudian, pemakamannya juga diserang oleh pasukan rezim.Militer Israel hanya mengakui bahwa jurnalis itu "secara tidak sengaja" terbunuh oleh tembakan pasukan rezim.Tel Aviv bersikeras bahwa pihaknya tidak akan membuka penyelidikan kriminal apa pun atas kasus tersebut, juga tidak akan bekerja sama dengan penyelidikan yang relevan semacam itu.Price menegaskan kembali kebijakan puluhan tahun AS untuk melindungi rezim Zionis Israel terhadap contoh pertanggungjawaban apa pun di organisasi internasional, termasuk pengadilan yang berbasis di Den Haag, atas kekejamannya terhadap warga Palestina. Kebijakan Amerika yang teguh telah membuat Washington selalu menggunakan hak vetonya untuk memblokir resolusi anti-Zionis Israel di PBB."Kami mempertahankan keberatan lama kami terhadap penyelidikan ICC terhadap situasi Palestina," kata Price ketika ditanya tentang permintaan Al Jazira dari pengadilan.Selain melindungi rezim Zionis Israel di arena internasional, AS memberi Tel Aviv paket bantuan militer tahunan senilai hampir $4 miliar yang digunakan secara bebas untuk menopang pendudukannya di wilayah Palestina dan memperkuat upaya mematikannya untuk menginjak-injak orang Palestina. kebebasan.[IT/r]