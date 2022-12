Blinken: AS Tidak Mendorong Kiev untuk Menyerang Rusia, Tapi Akan Melanjutkan Bantuan Militer

IslamTimes - Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan bahwa Washington tidak mendorong pasukan Kiev untuk menyerang wilayah Rusia, tetapi akan terus memberikan bantuan militer yang dibutuhkan Ukraina untuk mempertahankan diri.

Washington "tidak mendorong atau memungkinkan Ukraina untuk menyerang di dalam Rusia," kata diplomat top AS kepada wartawan setelah negosiasi AS-Australia di Washington pada hari Selasa (6/12).Namun, dia menambahkan bahwa Amerika Serikat dan sekutunya bertekad untuk memberi pemerintah Kiev "peralatan yang mereka butuhkan untuk mempertahankan diri, untuk mempertahankan wilayah mereka, untuk mempertahankan kebebasan mereka".Sebelumnya pada hari Senin (6/12), Wall Street Journal melaporkan bahwa Pentagon diam-diam memodifikasi sistem roket canggih yang dipasok ke Ukraina untuk diduga mencegah mereka menembakkan rudal jarak jauh ke wilayah Rusia.Beberapa pejabat AS mengkonfirmasi bahwa Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (HIMARS) yang dipasok ke Ukraina telah dimodifikasi secara unik, menurut Wall Street Journal. Sumber yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan bahwa Washington mengambil langkah ini untuk "mengurangi risiko meningkatnya konflik dengan Rusia."Washington memberi Ukraina 20 HIMARS sejak Juni. AS juga memasok negara yang bertikai dengan Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS) yang memiliki jangkauan 50 mil dan digunakan untuk menyerang depot amunisi dan pusat komando Rusia di wilayah pendudukan Ukraina.[IT/r]