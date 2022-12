Xi China Mengunjungi Arab Saudi di Tengah Hubungan yang Renggang dengan AS

IslamTimes - Presiden China Xi Jinping pada Rabu (7/12) memulai kunjungan resmi tiga hari ke Arab Saudi atas undangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud.

Xi dan Salman bin Abdulaziz Al Saud dijadwalkan mengadakan KTT Saudi-China yang juga akan dihadiri oleh Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman. Pertemuan tersebut akan fokus pada pengembangan kemitraan strategis antara kedua negara, mengingat ketegangan mereka baru-baru ini dengan Amerika Serikat.Sebelum mengadakan pembicaraan dengan Raja Salman, dia mengatakan dia berharap dapat mengangkat “kerjasama di berbagai bidang ke tingkat yang baru”.Perjalanan Xi ke Riyadh akan mencakup, selain "KTT Saudi-Cina," KTT China-Arab dan KTT Cina-GCC, menurut SPA, yang mengatakan "prospek kerja sama ekonomi dan pembangunan akan dibahas."Setidaknya 14 kepala negara Arab diperkirakan akan menghadiri KTT China-Arab, menurut sumber diplomatik Arab yang menggambarkan perjalanan ke CNN sebagai "tonggak sejarah" untuk hubungan Arab-China.Laporan kunjungan yang telah lama ditunggu-tunggu datang dengan latar belakang sejumlah ketidaksepakatan yang dipendam oleh AS terhadap Beijing dan Riyadh.AS dan Arab Saudi masih terlibat dalam pertikaian panas mengenai produksi minyak, yang pada bulan Oktober memuncak dalam retorika yang kuat dan saling tuduh ketika kartel minyak pimpinan Saudi OPEC+ memangkas produksi sebesar dua juta barel per hari dalam upaya untuk “menstabilkan” harga. . Keputusan itu diambil meskipun kampanye keras AS menentangnya.[IT/r]