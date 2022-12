RUU Pertahanan AS Mengesahkan Lebih Banyak Bantuan ke Ukraina dan Taiwan

IslamTimes - Anggota parlemen AS telah mencapai kompromi pada Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional, setuju untuk menyetujui $45 miliar lebih banyak dalam pengeluaran militer secara keseluruhan pada tahun 2023 daripada yang diminta Presiden Joe Biden, serta berbagai ketentuan untuk “bantuan keamanan” baru ke Ukraina dan peningkatan kerja sama dengan Taiwan .

Tagihan $858 miliar mencakup setidaknya $800 juta bantuan militer tambahan ke KievKomite Angkatan Bersenjata DPR dan Senat merilis draf terakhir NDAA mereka pada Selasa malam setelah negosiasi yang panjang, berusaha untuk membawanya ke pemungutan suara di DPR pada akhir minggu. RUU pengeluaran besar-besaran akan menghabiskan total $858 miliar untuk anggaran pertahanan tahun depan, dengan anggota parlemen berpendapat bahwa peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 diperlukan karena inflasi yang melonjak dan pengiriman senjata yang mahal ke Kiev.Selain menetapkan pendanaan dasar tahunan untuk Departemen Pertahanan dan Departemen Energi, yang mengelola persenjataan nuklir Amerika, NDAA terbaru akan menyetujui tambahan $800 juta untuk Prakarsa Bantuan Keamanan Ukraina – $500 juta lebih banyak dari permintaan awal Presiden Biden.Sejak Februari, pemerintahan Biden telah menyetujui lebih dari $19 miliar bantuan militer langsung untuk Kiev dari stok Pentagon, dan RUU tersebut mencari dana tambahan untuk meningkatkan produksi dan mengisi kembali stok militer AS yang semakin menipis.Pejabat AS juga setuju untuk meminta laporan berkala dari Pentagon dalam "jangka pendek dan menengah" tentang senjata AS yang dikirim ke Ukraina, setelah beberapa anggota parlemen dari Partai Republik menyampaikan kekhawatiran bahwa senjata Amerika tidak terlacak dengan benar untuk mencapai medan perang yang kacau di negara itu.RUU pengeluaran baru juga mengesahkan Taiwan Enhanced Resilience Act, yang dirancang untuk “meningkatkan kerja sama keamanan” dengan pulau itu dan akan mengalokasikan hingga $10 miliar untuk tujuan itu selama lima tahun ke depan. Ketentuan terakhir kemungkinan akan memicu kecaman dari Beijing, yang menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya dan telah berulang kali mendesak Washington untuk menghentikan semua hubungan langsung dengan Taipei.Proyek lain yang menargetkan China, US Pacific Deterrence Initiative, akan menerima investasi baru senilai $11,5 miliar di bawah rancangan undang-undang saat ini. Pentagon telah mencatat inisiatif tersebut bertujuan untuk menghadapi dugaan “ancaman multi-ranah” yang ditimbulkan oleh Beijing dan memperluas jejak militer AS di kawasan Indo-Pasifik.Dianggap undang-undang 'harus-dilewati' karena cakupannya yang semakin luas, versi NDAA telah disetujui oleh anggota parlemen AS setiap tahun sejak 1961. Tindakan ini juga sering digambarkan sebagai "kendaraan legislatif," seperti yang biasanya berusaha dimasukkan oleh Partai Republik dan Demokrat. berbagai masalah yang tidak terkait dengan pertahanan dalam tagihan pengeluaran setiap tahun.RUU Pertahanan AS Mengesahkan lebih banyak bantuan Ukraina dan TaiwanTagihan $858 miliar mencakup setidaknya $800 juta bantuan militer tambahan ke KievIslamTimes - Anggota parlemen AS telah mencapai kompromi pada Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional, setuju untuk menyetujui $45 miliar lebih banyak dalam Pengeluaran militer secara keseluruhan pada tahun 2023 daripada yang diminta Presiden Joe Biden, serta berbagai ketentuan untuk “bantuan keamanan” baru ke Ukraina dan peningkatan kerja sama dengan Taiwan.Komite Angkatan Bersenjata DPR dan Senat merilis draf terakhir NDAA mereka pada Selasa (6.12( malam setelah negosiasi yang panjang, berusaha untuk mengeluarkan ke pemungutan suara di DPR pada akhir minggu. RUU pengeluaran besar-besaran akan menghabiskan total $858 miliar untuk anggaran pertahanan tahun depan, dengan anggota parlemen berpendapat bahwa peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 diperlukan karena inflasi yang melonjak dan pengiriman senjata yang mahal ke Kiev.Selain menetapkan dana dasar tahunan untuk Departemen Pertahanan dan Departemen Energi, yang mengelola persenjataan nuklir Amerika, NDAA terbaru akan menyetujui tambahan $800 juta untuk Prakarsa Bantuan Keamanan Ukraina – $500 juta lebih banyak dari permintaan awal Presiden Biden.Sejak Februari, pemerintahan Biden telah menyetujui lebih dari $19 miliar bantuan militer langsung untuk Kiev dari stok Pentagon, dan RUU tersebut mencari dana tambahan untuk meningkatkan produksi dan mengisi kembali stok militer AS yang semakin menipis.Pejabat AS juga setuju untuk meminta laporan secara berkala dari Pentagon dalam "jangka pendek dan menengah" tentang senjata AS yang dikirim ke Ukraina, setelah beberapa anggota parlemen dari Partai Republik menyampaikan kekhawatiran bahwa senjata Amerika tidak terlacak dengan benar untuk mencapai medan perang yang konflik di negara itu .RUU Pengeluaran baru juga mengesahkan Taiwan Enhanced Resilience Act, yang dirancang untuk “meningkatkan kerja sama keamanan” dengan pulau itu dan akan mengalokasikan hingga $10 miliar untuk tujuan itu selama lima tahun ke depan. Ketentuan terakhir kemungkinan akan memicu kecaman dari Beijing, yang menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya dan berulang kali mendesak Washington untuk menghentikan semua hubungan langsung dengan Taipei.Proyek lain yang menargetkan China, US Pacific Deterrence Initiative, akan menerima investasi baru senilai $11,5 miliar di bawah rancangan undang-undang saat ini. Pentagon telah mencatat inisiatif tersebut bertujuan untuk menangani dugaan “ancaman multi-ranah” yang ditimbulkan oleh Beijing dan perluasan jejak militer AS di kawasan Indo-Pasifik.Dianggap undang-undang 'harus-dilewati' karena cakupannya yang semakin luas, versi NDAA telah disetujui oleh anggota parlemen AS setiap tahun sejak 1961. Tindakan ini juga sering digambarkan sebagai "kendaraan hukum," seperti yang biasanya berusaha dimasukkan oleh Partai Republik dan Demokrat. berbagai masalah yang tidak terkait dengan pertahanan dalam tagihan Pengeluaran setiap tahun.[IT/r]