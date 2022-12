Diplomat Senior Rusia Bersikeras, Tidak Ada Yang Dapat Mengecualikan Moskow dari G20

IslamTimes - G20 tidak ada hubungannya dengan anggaran pertahanan Amerika Serikat dan tidak ada yang dapat mengecualikan Moskow dari kelompok tersebut, kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov kepada saluran TV Rossiya-24 pada hari Kamis (8/12).

“Selama beberapa tahun terakhir, anggaran pertahanan telah berubah menjadi pohon Natal bagi anggota parlemen AS, jika kita menggunakan istilah Anglo-Saxon, maka mereka dihiasi dengan pernak-pernik yang mereka sayangi dan menjadi fokus kelompok legislator tertentu. Apa hubungan kegiatan G20 dengan anggaran pertahanan AS hanya jelas bagi mereka yang menghiasi anggaran pertahanan dengan lonceng dan peluit tambahan. Tidak ada yang bisa mengecualikan Rusia dari Kelompok Dua Puluh,” jelasnya.Ryabkov menekankan bahwa KTT G20 baru-baru ini di Indonesia telah memperjelas bahwa mayoritas masyarakat internasional mendengarkan pendekatan dan posisi Moskow, sementara “Amerika, yang terobsesi dengan gagasan untuk mengisolasi Rusia, serta pengikut mereka, terus menyanyikan lagu itu. lagu lama yang sama di semua platform.” Diplomat itu juga mengungkapkan keyakinannya bahwa “rencana [untuk mengeluarkan Rusia dari G20] akan gagal, bersama dengan banyak hal lain dalam rangkaian yang telah terjadi sejauh ini.”Anggaran pertahanan Amerika Serikat untuk tahun fiskal 2023, yang disetujui oleh kedua kamar Kongres AS, mengalokasikan $6 miliar untuk Prakarsa Pencegahan Eropa yang ditujukan terhadap Rusia. Dokumen itu juga melarang kerja sama pertahanan dengan Moskow selama lima tahun lagi dan menjatuhkan sanksi pada operasi emas dengan Rusia. Selain itu, Washington berencana untuk mengeluarkan Rusia dari sejumlah organisasi internasional, termasuk G20.[IT/r]