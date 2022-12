AS Memberlakukan Sanksi terhadap China atas Dugaan Pelanggaran HAM dan Penangkapan Ikan Ilegal

IslamTimes - Amerika Serikat telah memberlakukan sanksi terhadap China yang menuduhnya melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Tibet dan atas laporan penangkapan ikan yang katanya merusak ekosistem laut.

Departemen Keuangan AS pada hari Jumat (9/12) mengumumkan sanksi terhadap dua pejabat senior China di Tibet atas pelanggaran hak asasi manusia serta pemilik dan pendiri dua perusahaan yang berbasis di China yang diduga terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan ilegal di Samudera Pasifik.Washington menuduh Wu Yingjie, yang merupakan bos China di Tibet dari 2016 hingga 2021, dan Zhang Hongbo, kepala polisi China di wilayah Himalaya yang dilaporkan sejak 2018, melecehkan dan mengendalikan warga Tibet di bagian utara negara itu.Ketua Dalian Ocean Li Zhenyu dan pendiri Pingtan Marine, Xinrong Zhuo, serta entitas lain yang terkait dengan keduanya, telah dituduh oleh Departemen Keuangan AS melakukan kerusakan pada ekosistem laut dengan menghabiskan persediaan ikan, dan mencoba memproyeksikan jangkauan maritimnya dengan membangun jaringan pelabuhan di luar China.Selain itu, Washington telah menargetkan kapal penangkap ikan berbendera China yang terhubung dengan entitas yang terkena sanksi.China, pada gilirannya, menuduh Washington "menutup mata terhadap pelanggarannya sendiri". Juru bicara kementerian luar negeri China Mao Ning mengatakan pada hari Jumat bahwa Washington "mencampuri urusan dalam negeri negara lain dengan dalih hak asasi manusia".Dia mengatakan Beijing akan "dengan tegas mengambil langkah-langkah efektif untuk melindungi hak dan kepentingannya yang sah".“AS tidak memenuhi syarat untuk menjatuhkan sanksi pada negara lain atas kehendaknya, dan tidak memenuhi syarat untuk memainkan peran sebagai polisi dunia,” jelasnya.Putaran terakhir sanksi AS terhadap China diberlakukan bertentangan dengan laporan tentang meredanya ketegangan antara Washington dan Beijing setelah Presiden AS Joe Biden dan mitranya dari China Xi Jinping bertemu bulan lalu di Bali dan setuju untuk meningkatkan dialog untuk menyelesaikan perselisihan antara negara-negara atas berbagai masalah.Dalam hal ini, seorang komentator politik China telah memperkirakan bahwa karena persaingan yang sedang berlangsung antara dua kekuatan besar, hubungan bilateral antara Washington dan Beijing akan menuju “kemerosotan lebih lanjut”.Yilun Zhang, Rekan Riset di Institut Studi China-Amerika yang berbasis di Washington, DC, mengatakan persaingan Washington-Beijing telah menguasai pikiran para pembuat kebijakan Amerika. Dia bersikeras bahwa sulit untuk membalikkan pola pikir pembuat kebijakan AS di masa mendatang.Upaya kedua belah pihak untuk pemisahan perdagangan dan teknologi, serta kekhawatiran keamanan yang berulang kali ditekankan di kawasan Indo-Pasifik, telah meletakkan kerangka dasar persaingan mereka, katanya.[IT/r]