Iran Mengeluh kepada Sekjen PBB tentang Tawaran AS untuk Membatalkan Keanggotaan CSW-nya

IslamTimes - Utusan Iran untuk PBB telah memperingatkan terhadap upaya Amerika Serikat untuk membatalkan keanggotaan Republik Islam di Komisi Status Perempuan (CSW), mencela tuntutan itu bermotivasi politik dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Piagam PBB. .

“Jika dorongan AS untuk membatalkan keanggotaan Iran di CSW berhasil, itu akan menciptakan preseden yang berbahaya di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan akan meragukan kesetaraan negara-negara anggota dalam organisasi internasional,” tulis Amir Said Iravani dalam surat identik yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, Presiden Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC), Lachezara Stoeva, dan Ketua Sesi ke-67 Komisi Status Perempuan, Mathu Joyini.Diplomat senior Iran melanjutkan dengan menunjuk upaya Washington untuk membatalkan keanggotaan CSW Iran ketika ECOSOC bersidang pada 14 Desember, menyatakan bahwa tuntutan tersebut berakar pada klaim palsu dan tuduhan tidak berdasar terhadap Iran.“Inisiatif ilegal ini menunjukkan upaya AS lainnya untuk menyalahgunakan PBB demi tujuan politiknya sendiri,” Iravani menyoroti, menyatakan bahwa “Republik Islam Iran selalu memperingatkan terhadap penyalahgunaan lembaga yang berafiliasi dengan PBB untuk tujuan kemajuan tujuan politik, karena praktik tersebut merusak kredibilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa.”Utusan PBB Iran juga menarik perhatian pada kebijakan bermusuhan Washington dan kampanye tekanan politik dan ekonomi maksimumnya terhadap Tehran, terutama setelah mantan presiden AS Donald Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015 – secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) pada bulan Mei. 2018, dan mengatakan ratifikasi mosi AS akan sangat berbahaya bagi seluruh PBB.“Inisiatif ini tidak hanya akan menetapkan prosedur berbahaya dengan dampak yang merugikan, tetapi juga akan bertentangan dengan esensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan akan merusak kesetaraan kedaulatan negara-negara anggota, partisipasi mereka dalam arena internasional, dan kehadiran dunia yang setara dan proporsional negara di semua badan internasional. Padahal hal-hal tersebut merupakan salah satu fondasi dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa dan multilateralisme,” tegas Iravani.“Tidak pernah terjadi anggota ECOSOC terpilih akan kehilangan keanggotaannya dalam komisi tertentu untuk tujuan tertentu,” kata diplomat Iran itu, menyerukan kepada Sekjen PBB untuk mendukung prinsip-prinsip Piagam PBB dalam tanggung jawabnya dan mencegah tawaran anti-Iran non-konstruktif dan destruktif, yang dipimpin oleh AS, karena mereka akan membahayakan partisipasi aktif dan komprehensif semua negara anggota dalam kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa.[IT/r]