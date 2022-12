MBS Membuat 'Intervensi Pribadi' Untuk Mengamankan Pembebasan Griner, AS Menolak Mediasinya

IslamTimes - Meskipun Arab Saudi mengakui bahwa Putra Mahkota Mohammed bin Salman memperluas "upaya mediasi pribadi" untuk memfasilitasi pembebasan bintang bola basket Amerika Brittney Griner dalam pertukaran tahanan Rusia-AS, AS membantah bahwa Riyadh memainkan peran mediasi.

"Saya mengetahui upaya pribadi (MbS) sehubungan dengan pemain bola basket dan keterlibatannya serta intervensi pribadinya untuk memfasilitasi pembebasan ini," kata Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud kepada wartawan di Riyadh, Kamis (8/12)."Mengenai apa yang orang lain katakan, saya tidak bisa mengomentari itu."Washington membantah adanya mediasi baik oleh Arab Saudi atau Uni Emirat Arab, dengan mengatakan pembicaraan itu antara Amerika Serikat dan Rusia setelah pernyataan bersama Saudi-UEA yang mengatakan Putra Mahkota UEA Mohammed bin Zayed dan putra mahkota Saudi memimpin upaya mediasi.Griner dibebaskan setelah pertukaran tahanan untuk Viktor Bout yang menjalani hukuman 25 tahun di Amerika Serikat. Bout, 55, adalah salah satu pria paling dicari di dunia.Pertukaran yang melibatkan Griner dan warga negara Rusia Bout terjadi di bandara di ibu kota UEA, Abu Dhabi.Biden berterima kasih kepada UEA "karena membantu kami memfasilitasi kepulangan Brittney, karena di sanalah dia mendarat" dalam perjalanan kembali ke AS.Hubungan AS-Saudi tegang di bawah pemerintahan Biden, terutama setelah keputusan Oktober oleh OPEC + yang dipimpin Arab Saudi untuk memangkas produksi minyak sebesar dua juta barel per hari. AS mengutuk keputusan tersebut dan mengatakan akan meninjau kembali hubungannya dengan Riyadh.Meskipun berjanji akan konsekuensi atas tindakan Arab Saudi terkait OPEC+, yang menurut AS adalah langkah yang selaras dengan kepentingan Rusia, pemerintahan Biden belum mengalami perubahan dalam hubungannya dengan kerajaan tersebut.[IT/r]