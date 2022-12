AS Takut Kemitraan Iran-Rusia

IslamTimes - Di tengah kekhawatirannya yang berkembang, Amerika Serikat telah melontarkan tuduhan terhadap Rusia karena memberikan bantuan militer canggih kepada Iran, termasuk sistem pertahanan udara.Pemerintah AS yang khawatir bahkan memperingatkan memperdalam hubungan pertahanan antara Moskow dan Tehran, dengan mengklaim bahwa Rusia menggunakan drone Iran untuk mencapai sasaran di Ukraina.Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengutip penilaian intelijen AS untuk tuduhan tersebut, dengan mengatakan bahwa Rusia menawarkan kepada Iran "tingkat dukungan militer dan teknis yang belum pernah terjadi sebelumnya yang mengubah hubungan mereka menjadi kemitraan pertahanan penuh."Washington sebelumnya mengutuk kerja sama keamanan antara Iran dan Rusia tetapi pada hari Jumat (9/12) menggambarkan hubungan yang luas yang melibatkan peralatan seperti helikopter dan jet tempur serta drone, dengan item terakhir menghasilkan sanksi baru AS.Kirby mengklaim bahwa Rusia dan Iran sedang mempertimbangkan untuk menyiapkan jalur perakitan drone di Rusia untuk konflik Ukraina, sementara Rusia melatih pilot Iran di pesawat tempur Sukhoi Su-35, dengan Iran berpotensi menerima pengiriman pesawat dalam tahun ini.“Pesawat-pesawat tempur ini secara signifikan akan memperkuat angkatan udara Iran relatif terhadap tetangga regionalnya,” duga Kirby.Kekuatan Barat menuduh Iran memasok drone ke Rusia untuk operasi militernya di Ukraina.Kirby mengatakan AS akan memberikan sanksi kepada tiga entitas yang berbasis di Rusia yang aktif dalam “akuisisi dan penggunaan drone Iran.”Sanksi tersebut berlaku untuk Angkatan Udara Rusia, Pusat Penerbangan Nirawak Negara ke-924 dan Komando Penerbangan Transportasi Militer."Amerika Serikat akan terus menggunakan setiap alat yang kami miliki untuk mengganggu transfer ini dan memberikan konsekuensi pada mereka yang terlibat dalam kegiatan ini," kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam sebuah pernyataan tentang sanksi tersebut.Bulan lalu, Tehran mengakui telah mengirim drone ke Rusia tetapi bersikeras bahwa mereka dipasok sebelum operasi Moskow di Ukraina.[IT/r]