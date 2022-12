Laporan: AS Beri Lampu Hijau Serangan Ukraina di dalam Wilayah Rusia 

IslamTimes - The Times mengungkapkan bahwa “AS diam-diam telah memberi Ukraina lampu hijau untuk meluncurkan serangan jarak jauh terhadap sasaran di dalam wilayah Rusia.

Mengutip sumber-sumber informasi yang baik, harian itu menggarisbawahi bahwa “Pentagon tampaknya telah mengubah pendiriannya mengenai masalah tersebut karena kurang khawatir bahwa serangan semacam itu dapat meningkatkan konflik.”Menurut sumber militer AS yang diwawancarai oleh outlet tersebut, Pentagon sekarang "tidak mengatakan kepada Kiev, 'Jangan serang Rusia [di Rusia atau Krimea].'“Kami tidak bisa memberi tahu mereka apa yang harus dilakukan. Terserah mereka bagaimana mereka menggunakan senjata mereka,” katanya, menambahkan bahwa Washington hanya menuntut agar Kiev mematuhi hukum internasional dan konvensi Jenewa saat menggunakan senjata yang dipasok AS.Namun, Pentagon telah merevisi evaluasi ancaman yang terkait dengan konflik Ukraina, terutama pada apakah menyediakan senjata ke Kiev dapat memicu bentrokan langsung antara NATO dan Rusia, kata laporan itu.“Kami masih menggunakan kalkulasi eskalasi yang sama tetapi ketakutan akan eskalasi telah berubah sejak awal,” kata seorang pejabat AS kepada outlet tersebut, dengan alasan bahwa kalkulus telah berubah karena “kebrutalan yang dialami orang Ukraina oleh Rusia.”Terhadap latar belakang ini, pejabat Pentagon sekarang dilaporkan “serius” mempertimbangkan permintaan Ukraina untuk senjata jarak jauh yang dapat digunakan untuk serangan jauh di dalam Rusia. “Tidak ada yang salah,” kata seorang pejabat senior militer AS kepada The Times.Awal bulan ini, Ukraina melancarkan serangan terhadap dua pangkalan udara Rusia di wilayah Ryazan dan Saratov, keduanya beberapa ratus kilometer dari wilayah yang dikuasai Kiev, menggunakan sejumlah drone “buatan Soviet”, menurut Kementerian Pertahanan Rusia. Penggerebekan itu “melukai parah” tiga anggota dinas, dengan empat lainnya dibawa ke rumah sakit.[IT/r]