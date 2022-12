“Musim Dingin yang Panas 2”: Tentara Pendudukan Israel Meluncurkan Latihan Simulasi Pertempuran di Utara

IslamTimes - Militer pendudukan Zionis Israel mengumumkan telah meluncurkan latihan militer kejutan yang melibatkan ribuan tentara pada Sabtu (19/12) malam, mensimulasikan pecahnya pertempuran secara tiba-tiba di perbatasan utara Palestina yang diduduki.

Tentara pendudukan mengatakan latihan tiga hari, yang dijuluki "Musim Dingin 2," ditujukan untuk "memperkuat kesiapan" unit tempur dan logistik tentara "untuk kejadian mendadak dan berbagai skenario di arena utara," mengacu pada kelompok perlawanan Lebanon, Hizbullah.Sekitar 8.000 wajib militer dan 5.000 tentara cadangan berpartisipasi dalam latihan tersebut, kata militer pendudukan Zionis Israel, menambahkan bahwa pasukan cadangan dipanggil khusus untuk latihan tersebut.“Selama latihan, pasukan akan berlatih menghadapi pengerahan secara tiba-tiba, dalam menghadapi skenario operasional di arena utara, dengan penekanan pada kesiapan susunan logistik, dan kerja sama antar unit angkatan darat,” pendudukan militer mengatakan dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip oleh The Times of Israel.Meski latihan itu merupakan kejutan bagi pasukan yang terlibat, militer mengatakan latihan itu direncanakan sebelumnya, menunjukkan bahwa itu tidak berasal dari penilaian baru.Militer pendudukan telah mengadakan beberapa latihan besar yang berfokus pada pertempuran di utara entitas Zionis dalam beberapa bulan terakhir.Awal bulan ini, Divisi ke-99 tentara pendudukan Zionis Israel menyelesaikan latihan yang mensimulasikan pertempuran mendadak di perbatasan utara, dan Angkatan Udara Zionis Israel melakukan serangkaian latihan udara bersama dengan militer AS yang mensimulasikan serangan terhadap “Iran dan proksi regionalnya.”Divisi ke-99, didirikan pada tahun 2020, mencakup beberapa brigade infanteri, lapis baja, artileri, dan pasukan khusus.[IT/r]