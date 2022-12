Bloomberg: Negara Teluk Mengatakan Produsen Minyak Waspada terhadap Batasan Harga 

IslamTimes - Produsen minyak utama prihatin dengan batasan harga yang diberlakukan oleh negara-negara Kelompok Tujuh pada ekspor minyak mentah Rusia, kata menteri energi Oman, Salim Al-Aufi, dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg.

Menteri energi Oman mengatakan pembatasan terhadap Rusia dapat menyebar ke seluruh duniaBatas minyak lintas laut Rusia, ditetapkan $60 per barel, diperkenalkan oleh UE, negara-negara G7, dan Australia pada 5 Desember. Batasan itu melarang perusahaan Barat menyediakan asuransi dan layanan lain untuk kapal yang memuat minyak Rusia, kecuali jika muatannya adalah dibeli pada atau di bawah harga yang ditunjukkan.“Saya rasa tidak ada yang menyukainya,” kata Al-Aufi kepada agensi tersebut awal pekan ini. “Kami tidak tahu seberapa jauh itu akan pergi. Hari ini, ini adalah Rusia. Tapi besok itu bisa berubah dan itu bisa menjadi batasan harga global. Itu akan sangat serius.”Menteri juga memperingatkan bahwa tindakan tersebut dapat menyebabkan berkurangnya investasi dalam produksi minyak secara global.Berbicara beberapa hari setelah Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya (OPEC+) bertemu untuk membahas kebijakan, Al-Aufi mengatakan kelompok itu setuju untuk mempertahankan produksi tetap stabil, menekankan bahwa pasar belum siap menerima volume tambahan.Menteri juga mengatakan bahwa OPEC+ merasa data terbaru tidak membenarkan pengurangan pasokan lainnya. Pada bulan Oktober, aliansi menyetujui pengurangan harian dua 2 juta barel.Setiap pemotongan tambahan kemungkinan akan mengirim pesan negatif ke pasar, kata Al-Aufi. “Untuk saat ini, kami berpegang pada keputusan Oktober. Tetapi itu tidak berarti kami tidak dapat merespons jika menurut kami pasar kelebihan pasokan secara signifikan, atau kekurangan pasokan. Kita bisa bertemu kapan saja.”Harga global untuk minyak mentah melonjak lebih dari $127 per barel tak lama setelah Washington dan sekutunya memberlakukan sanksi terhadap Rusia, salah satu produsen dan eksportir minyak terbesar dunia, atas operasi militernya di Ukraina. Sejak itu, harga minyak mentah turun, turun menjadi kurang dari $80 per barel karena permintaan di seluruh dunia terseret oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi di AS dan Eropa, bersama dengan pembatasan terkait Covid yang berkepanjangan di China.[IT/r]