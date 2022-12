Pasukan AS Melakukan Serangan Ilegal di Suriah Timur

IslamTimes - Komando Pusat AS mengatakan pasukan Amerika melakukan serangan terhadap "pejabat Daesh" di Suriah timur, di mana Washington secara ilegal mempertahankan pasukan pendudukan.

Pasukan "melakukan serangan helikopter yang sukses di Suriah timur pada pukul 02:57 (2357 GMT) ... membunuh dua pejabat ISIS," kata CENTCOM dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu (11/12), menggunakan akronim alternatif untuk kelompok teroris dan tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. lokasi tertentu, AFP melaporkan.Serangan militer AS merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah negara Arab.Pernyataan CENTCOM mengidentifikasi salah satu dari mereka yang tewas sebagai "Anas," seorang "pejabat provinsi Suriah" Daesh yang terlibat dalam "perencanaan dan operasi fasilitasi di Suriah timur."CENTCOM menyebutnya sebagai "operasi sepihak", menambahkan bahwa "penilaian awal menunjukkan tidak ada warga sipil yang terbunuh atau terluka."Pasukan AS telah aktif terlibat di Suriah dengan kedok memerangi kelompok teroris Takfiri Daesh (ISIS/ISIL/IS).Washington telah memperluas kehadiran pasukan di Suriah sejak 2017, meskipun negara Arab dan sekutunya mengalahkan pakaian teror tahun itu.Militer AS secara tidak sah mempertahankan setidaknya 800 tentara di Suriah di sebelah timur Sungai Efrat sejak 2017, menugaskan pasukannya untuk mengendalikan ladang energi Suriah dan menghalangi Damaskus untuk mendapatkan kembali kendali atas perbatasannya yang diakui secara internasional.Selain menjarah sumber daya energi dan pertanian Suriah, Washington dan sekutu Eropanya telah lebih jauh memberlakukan rezim sanksi yang menghancurkan terhadap negara tersebut, yang bertujuan melumpuhkan ekonominya dengan memblokir impor semua jenis barang, termasuk obat-obatan dan peralatan medis.Sebelum kampanye teroris yang didukung asing tahun 2011 yang dilancarkan di negara itu oleh AS dan sekutu Eropa dan regionalnya dalam upaya mereka untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Bashar al-Assad, Suriah menikmati swasembada pangan dan energi.Mantan presiden AS Donald Trump telah beberapa kali mengakui bahwa pasukan militer Amerika dikerahkan ke Suriah karena kekayaan minyak negara tersebut.Pada 21 September, China meminta Amerika Serikat untuk berhenti menjarah sumber daya nasional Suriah dan menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara Arab tersebut.Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin lebih lanjut menggarisbawahi bahwa Washington memiliki kewajiban untuk menyelidiki perampokan yang dilakukan oleh pasukan militer pendudukannya, serta untuk mengkompensasi kerusakan yang ditimbulkan.[IT/r]