IslamTimes - Washington tidak “secara aktif mempertimbangkan” pengiriman munisi tandan ke Kiev, Politico melaporkan pada hari Jumat (12/12), mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut. Menurut petugas penegak hukum Rusia, pasukan Ukraina telah menggunakan senjata jenis ini, menewaskan empat warga sipil di kota Kherson pada bulan Oktober.

Ukraina telah meminta sejak setidaknya akhir September amunisi era Perang Dingin yang ditimbun oleh AS, menurut laporan majalah Foreign Policy. Seperti kebanyakan jenis munisi tandan lainnya, munisi tandan buatan AS dapat meninggalkan submunisi yang tidak meledak, yang secara tidak sengaja dapat ditemukan oleh warga sipil.Senjata-senjata ini dilarang di bawah Konvensi Munisi Curah [CCM] 2008, yang ditandatangani oleh sebagian besar anggota UE tetapi tidak oleh AS, Ukraina, atau Rusia.“Menurut kebijakan kami sendiri, kami memiliki kekhawatiran tentang penggunaan amunisi semacam itu,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby, kepada wartawan pada hari Jumat (9/12), tanpa secara khusus menyebutkan permintaan Kiev.Seorang pejabat AS juga mengatakan kepada Politico dengan syarat anonimitas bahwa permintaan munisi tandan Ukraina hanyalah salah satu dari banyak permintaan, yang tidak "dipertimbangkan secara aktif" oleh Washington saat ini. Itu tidak berarti AS tidak dapat mempertimbangkan opsi ini di masa depan, kata pejabat itu.Kongres AS sebelumnya memberlakukan larangan ekspor amunisi semacam itu. Namun, menurut Politico, Presiden Joe Biden atau bahkan Menteri Luar Negeri Antony Blinken mungkin bisa membatalkan larangan tersebut. Pejabat AS masih percaya langkah seperti itu tidak diperlukan saat ini, menurut laporan sebelumnya oleh CNN.Sejak awal konflik, AS telah memberikan lebih dari $19 miliar bantuan keamanan ke Kiev. Rusia, sementara itu, telah berulang kali memperingatkan Barat agar tidak memompa senjata ke Ukraina, dengan alasan bahwa ini hanya akan memperpanjang konflik dan "membawa lebih banyak penderitaan" ke negara itu.Pejabat Rusia telah melaporkan bahwa pasukan Ukraina telah menggunakan munisi tandan buatan Soviet. Pada akhir Oktober, pasukan Kiev melancarkan serangan ke penyeberangan Sungai Dnieper di Kherson yang menewaskan empat warga sipil, termasuk seorang jurnalis, menurut Aleksandr Malkevich, seorang pejabat senior Kamar Sipil Rusia. Komite Investigasi Rusia menyimpulkan bahwa munisi tandan untuk peluncur roket ganda HIMARS buatan AS digunakan dalam serangan itu.[IT/r]