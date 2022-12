Biden: Ekonomi AS Bisa Tumbuh Lebih Cepat Daripada China

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden mengatakan pertumbuhan ekonomi AS dapat melampaui China dan mencapai rekor tertinggi pada tahun 2022.

"Pakar independen bahkan memproyeksikan ekonomi AS bisa tumbuh lebih cepat dari ekonomi China tahun ini. Itu belum terjadi sejak 1976," kata Biden di Twitter, Minggu (11/12).Presiden AS menambahkan bahwa 10,5 juta pekerjaan telah diciptakan di Amerika Serikat sejak dia menjabat.Menurut International Monetary Fund [IMF], pertumbuhan ekonomi China diproyeksikan sebesar 3,2% tahun ini dan diperkirakan akan meningkat menjadi 4,4% pada tahun 2023. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi AS pada tahun 2022 diperkirakan sekitar 1,6%.Pada hari Jumat, sebuah kantor berita yang berbasis di Kanada menyurvei para ekonom yang mengatakan mereka memperkirakan AS akan mengalami resesi "pendek dan dangkal" tahun depan. Sementara itu, Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan pada hari Kamis bahwa menurutnya resesi "tidak bisa dihindari."[IT/r]