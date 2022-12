Analis: GCC ‘Organisasi Boneka’ Kekuatan Militer Barat untuk Bertahan Hidup

IslamTimes - Dewan Kerjasama Teluk Persia (GCC), aliansi monarki sekutu AS, adalah "organisasi boneka" yang mengandalkan kekuatan militer rezim Barat untuk keberadaannya, kata seorang komentator politik.

Syed Mohsin Abbas, seorang jurnalis dan komentator yang berbasis di Inggris, membuat pernyataan di Press TV edisi Spotlight Sunday, bereaksi terhadap pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh China dan negara-negara GCC pada akhir pertemuan puncak mereka di Riyadh, Arab Saudi, pada hari Jumat (9/12).Dalam pernyataannya, para pemimpin Arab menegaskan dukungannya untuk semua upaya damai, termasuk inisiatif dan upaya Uni Emirat Arab (UEA), untuk mencapai solusi damai atas masalah ketiga pulau tersebut melalui perundingan bilateral sesuai dengan aturan perdamaian. hukum internasional.Sementara pulau-pulau strategis Abu Musa, Lesser Tunb, dan Greater Tunb selalu menjadi bagian dari wilayah Iran, buktinya dapat ditemukan dalam dokumen sejarah, hukum, dan geografis yang tak terhitung jumlahnya di Iran dan belahan dunia lainnya. .Tehran dalam banyak kesempatan dengan tegas menolak klaim yang dibuat oleh UEA ke tiga pulau Iran, menegaskan kedaulatan negara atas mereka.Kelompok GCC dari negara-negara Teluk Persia, bagaimanapun, terus mengejar kebijakan yang gagal atas "perintah" Tel Aviv dan Washington sebagai bagian dari kampanye tekanan maksimum terhadap Iran, tegas Abbas.“Mereka tidak meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat, tidak peduli seberapa konyol, tua, atau kuno yang mungkin mengangkat masalah ini; itu hanya menciptakan lebih banyak potensi konflik, ketegangan, dan kebingungan,” katanya.Analis yang berbasis di Inggris menggambarkan GCC sebagai "organisasi boneka" dan "proksi" yang sepenuhnya bergantung pada kekuatan militer Barat untuk keberadaannya.Dia menyamakan negara-negara anggota GCC dengan “sapi yang akan diperah” oleh AS, “melaksanakan Rencana Oded Yinon” yang pada dasarnya dirancang untuk memberikan pijakan rezim Zionis Israel di wilayah tersebut.Rencana Yinon mengacu pada sebuah artikel yang diterbitkan pada Februari 1982 di jurnal Ibrani Kivunim berjudul “Sebuah Strategi untuk Zionis Israel pada 1980-an.”Rencana tersebut merupakan kelanjutan dari desain kolonial Inggris di Timur Tengah dan rencana strategis Zionis Israel untuk memastikan keunggulan regional rezim tersebut. Ini menetapkan bahwa Zionis Israel harus mengkonfigurasi ulang lingkungan geo-politiknya melalui balkanisasi negara-negara Arab di sekitarnya menjadi negara-negara yang lebih kecil dan lebih lemah.Abbas mengatakan semua negara GCC, pada akhirnya, adalah negara klien dari kerajaan Anglo-Zionis, dan pernyataan yang baru dikeluarkan hanyalah contoh lain dari “mengikuti garis.”Firas al-Najim, seorang aktivis hak asasi manusia yang berbasis di Kanada, mengatakan kepada Press TV bahwa negara-negara Teluk Persia sedang mencoba menerapkan rancangan penjajah yang menempatkan mereka pada kekuasaan.Negara-negara Teluk Persia, yang “dipasang oleh penjajah Inggris” tidak pernah memiliki kedaulatan sejati yang nyata, katanya.Najim mengatakan UEA berencana untuk menggunakan tiga pulau di Teluk Persia untuk "melawan kepentingan kawasan", "menggoyahkan lebih banyak negara", dan "mengumpulkan lebih banyak intelijen untuk menyusup ke negara lain" seperti yang mereka lakukan di Libya, Irak, Suriah, atau Afganistan.“Mereka mencoba memberikan tekanan maksimum untuk mendestabilisasi Iran dan melemahkannya, untuk menyebabkan lebih banyak kekacauan di dalam Iran dan itu akan gagal total seperti yang selalu terjadi,” katanya.Sementara kelompok tersebut menuduh Iran "terus mendukung kelompok-kelompok teror di wilayah tersebut", Abbas mencatat bahwa semua negara GCC "bergandengan tangan" dengan AS dalam menciptakan kelompok teroris Takfiri.“Semua negara ini sepenuhnya terlibat dalam pendanaan dan dukungan serta pembiayaan penghancuran [kelompok takfiri] di seluruh wilayah,” katanya, memuji Iran dan komandan anti-teror tertinggi Letnan Jenderal Qassem Soleimani atas upaya tak kenal lelah mereka dalam memerangi terorisme di wilayah.“Satu-satunya kekuatan yang mencegah ISIS dan terorisme takfiri menjadi kenyataan bagi semua negara di kawasan itu adalah Jenderal Soleimani dan Poros Perlawanan di kawasan itu,” kata Abbas.Jenderal Soleimani menjadi sasaran serangan pesawat tak berawak AS yang disahkan oleh Presiden AS saat itu Donald Trump di dekat Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari 2020. Serangan itu juga menewaskan antara lain wakil kepala Unit Mobilisasi Populer Irak (PMU) Abu Mahdi al-Muhandis .Abbad mengecam negara-negara GCC karena menampung pangkalan-pangkalan Amerika dan memberikan "kekuasaan penuh" kepada pasukan AS untuk merebut Teluk Persia dari kendali Iran sebagai bagian dari strategi Zionis.Tentang partisipasi presiden China dalam KTT GCC yang menyebabkan dikeluarkannya pernyataan anti-Iran, Abbas mengatakan bahwa kecenderungan alami GCC adalah untuk bersekutu dengan China dan menjadi bagian dari inisiatif Sabuk dan Jalannya, dan secara default, untuk sejalan dengan Iran juga.Namun, katanya, negara-negara GCC terkunci dalam "perjuangan internal" atas apa yang harus mereka lakukan tetapi tidak bisa karena Tel Aviv dan Washington tidak akan menyetujuinya.“Saya pikir fakta bahwa mereka mengangkat masalah pulau [Iran] adalah cara yang disengaja untuk memberi tahu China bahwa Anda tidak bisa mendapatkan tumpangan gratis dengan membangun sabuk dan jalan Anda di sekitar sini, karena kita masih bisa mendikte konflik dan perpecahan,” dia dikatakan."Saya pikir orang China diberi peringatan itu oleh orang Amerika melalui perwakilan mereka di sini."[IT/r]