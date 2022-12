AS Terus Menjarah Migas Suriah: Pasukan Pendudukan Mengirim hampir 40 Tanker Minyak Curian ke Irak

IslamTimes - Militer AS dilaporkan telah menggunakan lusinan truk tanker untuk menyelundupkan minyak mentah dari provinsi Hasakah di timur laut Suriah ke negara tetangga Irak, karena Washington terus menjarah cadangan energi di negara yang dilanda perang itu.

Kantor berita resmi Suriah SANA, mengutip sumber-sumber lokal di kota al-Ya'rubiyah, melaporkan bahwa konvoi 37 kapal tanker, sarat dengan minyak mentah, meninggalkan Suriah melalui perbatasan ilegal Mahmoudiya yang melintasi perbatasan pada Senin (12/12) pagi, dan menuju wilayah Irak.Perkembangan itu terjadi kurang dari seminggu setelah pasukan pendudukan AS mengirim 66 kapal tanker yang sarat dengan minyak curian Suriah dari wilayah Jazira yang kaya energi di provinsi Hasakah Suriah ke pangkalan mereka di Irak.Militer AS telah lama menempatkan pasukan dan peralatannya di Suriah timur laut, dengan Pentagon mengklaim bahwa pengerahan itu bertujuan untuk mencegah ladang minyak di daerah itu jatuh ke tangan teroris Daesh.Damaskus, bagaimanapun, mempertahankan pengerahan itu dimaksudkan untuk menjarah sumber daya alam negara itu. Mantan presiden AS Donald Trump mengakui dalam beberapa kesempatan bahwa pasukan Amerika berada di negara Arab untuk kekayaan minyaknya.Suriah mengatakan pendudukan AS telah merugikan Suriah lebih dari $107 miliar dalam kerugian sektor minyak dan gas.Damaskus juga mengeluh bahwa pencurian minyak, gas alam, dan sumber daya lainnya oleh AS telah menyebabkan kekurangan energi dan semakin memperburuk ekonomi dan mata pencaharian masyarakat.Menurut data yang dirilis Kementerian Sumber Daya Minyak dan Mineral Suriah, pada paruh pertama tahun 2022, pasukan AS mencuri lebih dari 80 persen sumber daya minyak Suriah setiap hari.[IT/r]