China Berjanji Menanggapi Sanksi Terbaru AS

IslamTimes - China mengecam babak baru sanksi AS yang menargetkan pejabat atas dugaan pelanggaran hak asasi di wilayah Tibet, dengan mengatakan hukuman "ilegal" hanyalah alasan untuk mencampuri urusan dalam negeri Beijing.

Ditanya tentang putaran terakhir sanksi yang diberlakukan Jumat (9/12) lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan langkah itu "sangat mengganggu" urusan negaranya dan "sangat merusak" hubungan dengan AS, menambahkan bahwa China akan mengambil "langkah efektif dan tegas" dalam tanggapan."AS memberlakukan sanksi ilegal terhadap pejabat China di bawah hukum domestik dan dalih yang disebut masalah hak asasi manusia di Tibet," katanya kepada wartawan, Senin (12/12). “Urusan yang terkait dengan Tibet adalah murni urusan dalam negeri China dan tidak membiarkan campur tangan dari negara lain mana pun.”"AS tidak memiliki hak untuk menjatuhkan sanksi yang tidak beralasan terhadap negara lain dan tidak dalam posisi untuk bertindak sebagai 'polisi dunia'. Kami mendesak AS untuk segera mencabut apa yang disebut sanksinya," tambah juru bicara itu.Departemen Keuangan AS mengumumkan gelombang sanksi baru terhadap 40 orang di sembilan negara pekan lalu untuk menandai 'Hari Hak Asasi Manusia Internasional', termasuk pejabat dan mantan pejabat di Korea Utara, El Salvador, Guatemala, Guinea, Iran, Mali, China, Rusia, dan Filipina. Dua warga negara China, Wu Yingjie dan Zhang Hongbo, menjadi sasaran atas dugaan “pelanggaran hak asasi manusia” di Daerah Otonomi Tibet, di mana Departemen Keuangan mengklaim pemerintah telah melakukan penahanan sewenang-wenang dan pelanggaran lainnya sebagai bagian dari upaya untuk “membatasi kebebasan beragama. ”Bertepatan dengan sanksi tersebut, Duta Besar AS untuk China Nicholas Burns juga mengeluarkan pernyataan yang mengecam Beijing atas kebijakan “represif” di wilayah Xinjiang dan Tibet, serta Hong Kong, bahkan menyebut pemerintah telah melakukan “kejahatan terhadap kemanusiaan” terhadap minoritas Muslim. . Namun, Wang menolak kritik tersebut sebagai "tidak beralasan", alih-alih meminta Washington untuk merenungkan pelanggaran masa lalunya sendiri dan "memperbaiki rekam jejaknya yang buruk terlebih dahulu".Pernyataan Burns “sepenuhnya mengungkapkan sifat hegemonik, sewenang-wenang, dan menggertak AS serta agenda politiknya yang menggunakan isu-isu hak asasi manusia sebagai dalih untuk mencampuri urusan dalam negeri China dan merusak stabilitas, pembangunan, dan solidaritas etnis China,” lanjut juru bicara itu, melanjutkan dengan mengatakan bahwa AS telah "menutup mata terhadap pelanggaran hak asasi manusianya sendiri" baik di dalam maupun luar negeri.[IT/r]