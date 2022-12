China Menuntut AS Karena Larangan Chip

IslamTimes - China telah mengajukan keluhan resmi kepada Organisasi Perdagangan Dunia [WTO] atas pembatasan ekspor chip yang baru-baru ini diberlakukan oleh AS, kata Kementerian Perdagangan China pada hari Senin (12/12).

Menurut pernyataan itu, langkah-langkah kontrol ekspor Washington mengancam kepentingan perusahaan China."China mengajukan gugatan dalam kerangka WTO sebagai cara yang diperlukan untuk mengatasi masalah kami melalui jalur hukum dan untuk membela hak dan kepentingan kami yang sah," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.Ia menambahkan bahwa larangan Washington juga merusak stabilitas rantai pasokan industri global."AS telah ... menyalahgunakan langkah-langkah kontrol ekspor, menghalangi perdagangan internasional normal dalam produk seperti keripik, merusak tatanan ekonomi dan perdagangan internasional ... yang merupakan praktik proteksionis perdagangan yang khas."Departemen Perdagangan AS mengesahkan serangkaian kontrol ekspor baru pada semikonduktor pada awal Oktober. Mereka dirancang untuk mencegah China memperoleh teknologi AS kelas atas yang dapat digunakan untuk keperluan militer. China berulang kali menyebut tindakan itu tidak adil dan memperingatkan mereka mungkin menjadi bumerang bagi perusahaan AS.Washington mengakui penerimaan "permintaan konsultasi" dari Beijing di dalam WTO, yang merupakan langkah pertama untuk menyelesaikan setiap perselisihan perdagangan di dalam organisasi tersebut. Namun, ia menganggap kontrol ekspor tersebut masalah keamanan nasional, dan bahwa "WTO bukanlah forum yang tepat untuk membahas masalah yang berkaitan dengan keamanan nasional," kata Adam Hodge, juru bicara Kantor Perwakilan Dagang AS, dalam sebuah pernyataan di email ke Reuters.[IT/r]