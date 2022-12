Laporan: AS Menyelesaikan Rencana untuk Mengirim Sistem Rudal Patriot ke Ukraina

IslamTimes - Amerika Serikat dilaporkan menyelesaikan rencana untuk mengirim sistem rudal Patriot ke Ukraina, bertentangan dengan peringatan Rusia terhadap penyebaran senjata ke bekas republik Soviet, di mana Moskow mengobarkan perang.

Kantor berita Reuters memuat laporan itu pada Selasa (13/12), mengutip tiga pejabat AS.Dua pejabat mengatakan keputusan untuk mengirim sistem rudal dapat diumumkan "paling cepat Kamis (14/12)," mencatat bahwa pengumuman itu menunggu persetujuan dari kepala Pentagon Lloyd Austin dan Presiden Joe Biden.Sebelumnya pada bulan Desember, Politico mengutip produsen senjata raksasa AS Raytheon yang memproduksi sistem Patriot, yang mengatakan bahwa Washington ingin mengalihkan sistem misilnya dari Timur Tengah ke Ukraina.Baterai Patriot yang khas mencakup satu set radar yang mendeteksi dan melacak target, komputer, peralatan pembangkit listrik, stasiun kontrol keterlibatan, dan hingga delapan peluncur, masing-masing membawa empat rudal yang siap ditembakkan.Setelah rencana diselesaikan, Patriot diharapkan akan dikirim dengan cepat dalam beberapa hari mendatang dan Ukraina akan dilatih untuk menggunakannya di pangkalan Angkatan Darat AS di Grafenwoehr, Jerman, kata para pejabat.Sebelumnya, AS telah mengirimkan baterai Patriot ke sekutu NATO seperti Polandia sebagai cara untuk “meningkatkan pertahanan mereka”.Perang Rusia di Ukraina dimulai pada akhir Februari dengan Moskow mengatakan bahwa itu ditujukan untuk membela penduduk pro-Rusia di wilayah Luhansk dan Donetsk Ukraina timur dari penganiayaan oleh Kiev.Sejak awal perang, sekutu Barat Ukraina, yang dipimpin oleh AS, telah memompa senjata canggih ke Ukraina dan menampar Rusia dengan serangkaian sanksi, langkah yang menurut Moskow hanya akan memperpanjang konflik.Bulan lalu, mantan presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan aliansi militer NATO yang dipimpin AS agar tidak memberikan baterai Patriot kepada Ukraina, menggambarkan aliansi tersebut sebagai "entitas kriminal" karena pengiriman senjatanya, yang disebutnya sebagai "rezim ekstremis". Kemungkinan Moskow akan melihat dukungan rudal sebagai eskalasi.“Jika…NATO memasok sistem Patriot kepada kaum fanatik Ukraina bersama dengan personel NATO, mereka akan segera menjadi sasaran sah angkatan bersenjata kami,” kata Medvedev.[IT/r]