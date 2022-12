Patriot ke Ukraina: Perkembangan Medan Perang Mendorong AS untuk Membalik Arah

IslamTimes - Perkembangan di medan pertempuran di Ukraina mendorong Washington untuk mengubah keputusannya untuk mengirimkan sistem rudal permukaan-ke-udara Patriot ke Kiev, laporan mengatakan pada hari Rabu (14/12).

Media AS melaporkan, mengutip pejabat Amerika, bahwa Pentagon saat ini sedang menyelesaikan rencana untuk memberikan apa yang akan menjadi senjata pertahanan udara tercanggih di tangan Kyiv.Keputusan untuk memberi otoritas Kiev sistem pertahanan udara jarak jauh canggih yang telah lama mereka cari masih membutuhkan persetujuan dari Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, sebelum mendapat persetujuan akhir dari Presiden Joe Biden.Setelah formalitas selesai, Patriot akan dikirim ke tujuan mereka dalam beberapa hari mendatang, tambah laporan itu, dengan Ukraina dilatih untuk menggunakan baterai rudal di pangkalan Angkatan Darat AS di Grafenwoehr, Jerman, CNN melaporkan pada hari Rabu.Oleh karena itu, untuk mengoperasikan baterai rudal Patriot dengan benar, diperlukan kru yang jauh lebih besar, dengan lusinan personel yang terlatih secara memadai. Pelatihan ini, khusus untuk baterai rudal Patriot, mungkin memerlukan beberapa bulan, seperti yang disebutkan dalam laporan tersebut.Baik Pentagon, maupun Departemen Luar Negeri AS tidak memberikan komentar resmi atas laporan tersebut.Rezim Kiev telah menuntut baterai Patriot selama berbulan-bulan, namun, pengiriman dan pengoperasian apa yang telah menjadi andalan operasi militer AS dilaporkan penuh dengan “tantangan logistik.”Pada akhir November, juru bicara Departemen Pertahanan AS Pat Ryder mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki rencana untuk menyediakan sistem rudal Patriot ke Ukraina, meskipun pertahanan udara terus menjadi “prioritas utama bagi Departemen Pertahanan dan komunitas internasional untuk mendukung Ukraina.”Seorang pejabat senior administrasi Biden mengatakan kepada The Washington Post bahwa Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih merekomendasikan pembalikan arah dalam beberapa pekan terakhir, "mengingat serangan intensif terhadap Ukraina dan kemitraan pertahanan Rusia dengan Iran."Sementara itu pada hari Rabu (14/12), Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa awak sistem rudal permukaan-ke-udara Tor-M2U dari Distrik Militer Barat memusnahkan drone pengintai Ukraina selama operasi militer khusus di Ukraina.“Selama operasi tempurnya, awak sistem pertahanan udara Tor-M2U milik Distrik Militer Barat melenyapkan UAV pengintai tentara Ukraina. Begitu berada di posisi, kru menggunakan stasiun radar panorama untuk melihat drone musuh yang mendekat. Setelah target dikunci, peluncuran rudal dilakukan,” kata kementerian itu dalam sebuah komentar.Semua target udara dihancurkan, tegasnya, merilis video yang menunjukkan perkembangannya.Sistem rudal anti-pesawat Tor ditugaskan untuk melindungi unit-unit yang bergerak di dalam kolom militer dan selama operasi tempur dalam formasi garis, katanya.Sebelumnya pada hari Selasa (13/12), lusinan negara dan organisasi internasional memberikan janji bantuan jutaan dolar mereka ke Kiev.Sebuah konferensi donor internasional di Paris dengan cepat menjanjikan dukungan keuangan dan barang yang substansial.Beberapa negara bagian dan organisasi internasional menjanjikan setidaknya $67 juta untuk makanan dan air di Ukraina, $18 juta untuk sektor kesehatan dan $23 juta untuk transportasi.[IT/r]