Ansarullah Memperingatkan: AS Memainkan 'Permainan Berbahaya' Di Yaman

IslamTimes - Gerakan perlawanan Ansarullah Yaman memperingatkan terhadap kehadiran militer Amerika Serikat di negara itu, mengatakan Washington memainkan "permainan berbahaya" karena bersikeras mengejar kebijakan agresi sambil menghambat proses perdamaian nasional.

Ali al-Qahoum, anggota Biro Politik Ansarullah, membuat pernyataan tersebut dalam sebuah wawancara eksklusif dengan jaringan TV al-Mayadin pada Selasa (13/12) malam."Kehadiran pasukan AS di Bab al-Mandib dan lepas pantai Yaman menimbulkan ancaman serius bagi navigasi maritim," katanya, menyebut ini sebagai bukti lain kebijakan agresif Washington terhadap negara miskin itu.Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa perang dan blokade Arab Saudi terhadap Yaman selama delapan tahun terakhir telah sepenuhnya dikoordinasikan oleh AS, mencatat bahwa “Riyadh hanyalah alat di tangan Washington untuk melaksanakan kebijakan agresinya dengan partisipasi dari Zionis Israel, Inggris, dan Prancis."Pejabat Ansarullah lebih lanjut mencatat bahwa "kecenderungan AS dan Inggris untuk menjaga konflik tetap berlangsung dan memberlakukan lebih banyak pembatasan di Yaman membutuhkan tanggung jawab nasional sepenuhnya untuk meningkatkan ketabahan.""Jika Amerika bersikeras melakukan agresi dan blokade, tanggapannya akan mencapai efek yang diperlukan dan tekanan yang cukup pada agresor, siapa pun itu," tambahnya.Al-Qahoum lebih lanjut menyatakan bahwa pesan kami kepada koalisi pimpinan Saudi adalah bahwa "kesadaran, mendapatkan waktu, mengubah alat, dan semua aspek agresi dan konspirasi tidak dapat diterima.""Kami memberi tahu negara-negara agresor untuk tidak bergantung pada waktu dan tidak mengandalkan tipuan dari PBB dan utusan AS karena persamaan keseluruhan berubah dan kenyataannya berbeda," tambahnya.Dia lebih lanjut menunjukkan bahwa "satu-satunya penjamin kembalinya gencatan senjata adalah bahwa tuntutan rakyat Yaman dan hak-hak mereka dihormati, yang akan membuka prospek perdamaian, dan tidak ada cara untuk mencapainya melalui penipuan."Gencatan senjata yang ditengahi PBB antara koalisi pimpinan Saudi dan Yaman pertama kali berlaku pada bulan April dan telah diperpanjang dua kali sejak itu.Pada pertengahan Oktober Menteri Luar Negeri Yaman Hisham Sharaf mengatakan tidak akan ada pembicaraan tentang perpanjangan gencatan senjata enam bulan yang berakhir pada 2 Oktober kecuali tuntutan sah Yaman dipenuhi sepenuhnya.Arab Saudi melancarkan perang dahsyat di Yaman pada Maret 2015. Tujuannya adalah untuk memasang kembali rezim Abd Rabbuh Mansour Hadi yang bersahabat dengan Riyadh dan menghancurkan gerakan perlawanan populer Ansarullah, yang telah menjalankan urusan negara tanpa adanya pemerintahan fungsional di Yaman. .Sementara koalisi yang dipimpin Saudi gagal memenuhi salah satu tujuannya, perang telah menewaskan ratusan ribu orang Yaman dan melahirkan krisis kemanusiaan terburuk di dunia.Washington dan London telah memberikan koalisi senjata langsung, logistik, dan dukungan politik, termasuk dengan melengkapinya dengan amunisi yang dipandu dengan presisi yang telah digunakan oleh pasukan pimpinan Saudi untuk melawan penduduk sipil Yaman.[IT/r]