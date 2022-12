Kremlin: Jika Dikirim, Rudal AS di Ukraina Akan Menjadi Sasaran  

IslamTimes - Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pada hari Rabu (14/12) bahwa Rusia pasti akan menargetkan sistem rudal Patriot MIM-104 AS di Ukraina jika senjata tersebut dikerahkan dalam konflik yang sedang berlangsung. Laporan media di AS telah mengindikasikan bahwa rencana untuk mengirimkan sistem pertahanan udara sedang dalam tahap akhir.

Media AS mengklaim bahwa rencana Pentagon untuk mempersenjatai Kiev dengan sistem Patriot sedang diselesaikanPernyataan Peskov datang sebagai jawaban atas pertanyaan tentang bagaimana Rusia akan bereaksi terhadap kemungkinan pengiriman sistem buatan AS, yang saat ini tidak dimiliki Kiev. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev, yang sekarang menjadi wakil ketua Dewan Keamanan Nasional, menyatakan pada akhir November bahwa senjata semacam itu dan awaknya akan menjadi target yang sah jika anggota NATO mengirimkannya.Ketika ditanya apakah Kremlin mendukung pendirian Medvedev, Peskov membenarkan hal itu tetapi menyarankan agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan.“Di zaman kita, laporan media tidak dapat diandalkan. Kita tunggu saja informasi resminya,” jelasnya.Pernyataan Medvedev muncul setelah Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memuji keputusan Jerman untuk mengerahkan rudal Patriotnya ke Polandia. Dia memuji dukungan Berlin terhadap Kiev dan mengatakan bahwa "keputusan tentang kemampuan khusus" yang dikirim ke Ukraina bergantung pada pemerintah nasional. Beberapa pengamat, termasuk Medvedev, menganggap ini sebagai petunjuk penyebaran senjata yang akan datang.CNN mengklaim minggu ini bahwa Pentagon sedang menyelesaikan proposal untuk mempersenjatai Ukraina dengan rudal Patriot. Menteri Pertahanan Lloyd Austin harus menyetujui rencana itu sebelum dikirim ke presiden untuk persetujuan, kata jaringan itu. Sumber yang dikutip oleh outlet berita besar lainnya mengkonfirmasi pelaporan tersebut.Jika dikirim, setiap baterai rudal akan membutuhkan “lusinan Pembela Udara yang terlatih untuk beroperasi,” kata pensiunan Jenderal Angkatan Darat AS Mark Hertling di Twitter. Mempersiapkan kru akan membutuhkan waktu berbulan-bulan, jadi "kecuali ada pelatihan rahasia yang berlangsung selama berbulan-bulan, 'persetujuan' tidak berarti sistem itu akan segera berada di medan perang."AS dan sekutunya telah berjanji untuk mendukung Ukraina dengan senjata, pelatihan, dan pendanaan "selama diperlukan" untuk mengalahkan Rusia. Moskow mengatakan negara-negara Barat hanya memperpanjang konflik dalam upaya untuk menyakiti Rusia dan menekan pemerintah Ukraina untuk tidak melakukan negosiasi damai.[IT/r]