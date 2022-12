Suriah Memperbarui Seruan untuk Penarikan Pasukan AS, Menghentikan Penjarahan Cadangan Minyak

IslamTimes - Suriah telah memperbaharui seruannya untuk penarikan pasukan AS dari bagian timur laut negara yang kaya energi itu, mengatakan pasukan pendudukan dan militan Takfiri sekutu mereka terlibat dalam penjarahan sistematis minyak, tanaman gandum dan komoditas lainnya.

Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Suriah dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu (14/12) mengatakan angka terbaru menunjukkan bahwa perkiraan nilai kerugian yang diderita akibat serangan yang dilakukan oleh pasukan AS dan teroris sekutu mereka di wilayah Suriah mencapai 25,9 miliar dolar AS.“Penjarahan minyak mentah, gas alam, dan sumber daya mineral yang sedang berlangsung telah menimbulkan kerugian senilai $19,8 miliar, sementara 3,3 miliar hilang akibat tindakan vandalisme terhadap fasilitas penting,” kata kementerian tersebut.Dia menambahkan bahwa agresi udara oleh koalisi militer pimpinan AS yang dibentuk dengan dalih memerangi kelompok teroris Daesh Takfiri telah menyebabkan kerusakan senilai $2,9 miliar pada instalasi minyak dan gas negara Arab itu.Kementerian Suriah menyebutkan nilai kerugian tidak langsung dari kehadiran terus-menerus pasukan pendudukan Amerika di negara itu lebih dari 86 miliar dolar AS, mencatat bahwa angka tersebut mewakili hasil yang hilang sebagai akibat dari produksi minyak mentah, gas alam, turunan minyak dan minyak yang lebih rendah. mineral.Lebih lanjut menyerukan PBB untuk memulai langkah-langkah yang bertujuan untuk mengakhiri pelanggaran hukum internasional oleh pasukan sekutu pimpinan AS dan memberikan reparasi Damaskus selama bertahun-tahun agresi.Kementerian tersebut meminta badan dunia untuk membantu mengakhiri kehadiran ilegal tentara Amerika di Suriah, membantu pemerintah Damaskus menjalankan kedaulatan atas ladang minyak dan gas yang diduduki oleh pasukan militer AS, dan mengaktifkan mekanisme yang ditujukan untuk penghapusan segera dan tanpa syarat sanksi anti-Suriah. untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di negara tersebut dan menyediakan kondisi yang sesuai untuk pengembalian pengungsi secara sukarela dan aman ke tanah air mereka.Militer AS selama bertahun-tahun telah menempatkan pasukan dan peralatannya di Suriah timur laut, dengan Pentagon mengklaim bahwa pengerahan itu bertujuan untuk mencegah ladang minyak di daerah yang bergolak jatuh ke tangan teroris Daesh.Damaskus, bagaimanapun, menyatakan pengerahan itu dirancang untuk menjarah sumber daya alam negara yang kaya. Mantan presiden AS Donald Trump mengakui dalam beberapa kesempatan bahwa pasukan Amerika berada di negara Arab untuk kekayaan minyaknya.[IT/r]Suriah mengatakan pendudukan AS telah merugikan Suriah lebih dari $107 miliar dalam kerugian sektor minyak dan gas.Damaskus juga mengeluh bahwa pencurian minyak, gas alam, dan sumber daya lainnya oleh AS telah menyebabkan kekurangan energi dan semakin memperburuk ekonomi dan mata pencaharian masyarakat.