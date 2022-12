Tehran: Resolusi AS tentang Penghapusan Iran dari Kelompok Perempuan PBB Tidak Memiliki Legitimasi

IslamTimes - Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan resolusi yang dipimpin Amerika Serikat yang mengakhiri keanggotaan Iran di Komisi PBB tentang Status Perempuan (CSW) tidak memiliki legitimasi, menyebut langkah itu bermotivasi politik dan bertentangan dengan piagam PBB.

Juru bicara kementerian Nasser Kan'ani membuat pernyataan pada hari Rabu (14/12) setelah 54 anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) mengadopsi resolusi yang dirancang AS untuk menghapus Republik Islam dari komisi PBB untuk sisa masa jabatan 2022-2026.Kan'ani dengan keras mengutuk "resolusi non-konsensus yang dipimpin AS", dengan mengatakan resolusi itu melawan piagam PBB dan menetapkan prioritas yang salah.Solusi yang dirancang AS disetujui dengan 29 suara mendukung, delapan suara menentang dan 16 abstain.Kan'ani menggambarkan dorongan "jahat" AS terhadap Republik Islam sebagai upaya Washington untuk "memaksakan tuntutan politik sepihaknya" pada badan dunia tersebut.Juru bicara mencatat bahwa, selama dekade terakhir, komisi telah memberikan suara tiga kali untuk mendukung keanggotaan Iran di badan PBB, menyebut pemungutan suara hari Rabu sebagai contoh menutup mata terhadap prosedur pemilihan resmi di organisasi internasional.Dia juga menunjuk pada upaya AS yang berlarut-larut dan ekstensif untuk mendestabilisasi Iran, menyebut Washington sebagai "pelanggar besar dan hak-hak perempuan bangsa Iran."AS tidak berhenti mengambil tindakan bermusuhan terhadap rakyat Iran dan kepentingan mereka sejak kemenangan Revolusi Islam Iran tahun 1979, dia menegaskan, menanyakan "kenapa Washington sekarang mengklaim mendukung hak-hak perempuan Iran?"Pejabat Iran lebih lanjut mencatat bahwa ironis bahwa rezim Israel masih menjadi anggota komisi PBB karena dukungan dari Amerika Serikat dan sekutunya, meskipun "sejarah kelam kejahatan terorganisir Tel Aviv terhadap bangsa Palestina yang tertindas."Kan'ani menambahkan bahwa dengan melukiskan Iran dalam cahaya yang buruk, AS tidak akan mampu menutupi pelanggaran hak-hak bangsa Iran selama beberapa dekade, khususnya hak-hak perempuan, melalui sanksi kejam terhadap Republik Islam.Republik Islam, selama 40 tahun setelah kemenangan Revolusinya, telah mengambil langkah besar dalam mewujudkan kemajuan perempuan, katanya. "Jelas bahwa mulai sekarang juga, perempuan Iran akan terus menapaki jalan kemajuan dan perbaikan berdasarkan nilai-nilai Iran dan Islam."Penghapusan Iran dari komisi AS terjadi hampir tiga bulan setelah wanita Iran berusia 22 tahun, Mahsa Amini, meninggal saat berada dalam tahanan polisi, sebuah insiden yang memicu kerusuhan mematikan di negara itu, dibantu dan didukung oleh negara-negara Barat.Mengomentari resolusi anti-Iran, juru bicara pemerintah Iran, Ali Bahadori Jahromi, mengatakan dalam sebuah tweet bahwa Amerika Serikat mempelopori pencopotan Iran dari komisi PBB, sementara penjara di seluruh Amerika menampung sepertiga dari semua tahanan wanita di dunia.Sejak 2015, tweet itu berbunyi lebih lanjut, kebrutalan polisi AS telah menelan korban setidaknya 250 wanita Amerika, termasuk wanita kulit hitam hamil berusia 26 tahun, Leonna Hale.Pejabat tinggi hak asasi manusia Iran, Kazem Gharibabadi, juga bereaksi terhadap pemungutan suara tersebut, dengan mengatakan, "Sungguh ironi pahit bahwa rezim Amerika menampilkan dirinya sebagai pendukung dan pembela hak-hak perempuan dan anak perempuan Iran."Sekretaris Dewan Tinggi Hak Asasi Manusia Iran membuat katalog daftar beberapa pelanggaran Amerika Serikat terhadap Republik Islam, termasuk penerapan "sanksi yang menindas dan ganas, yang telah menyebabkan beberapa efek [merugikan] yang tidak dapat diperbaiki, terutama pada perempuan dan anak-anak."Gharibabadi juga merujuk pada ketentuan Washington tentang "dukungan habis-habisan untuk pembantaian wanita dan anak-anak Iran" selama perang 1980-88 yang dilancarkan melawan Iran oleh mantan diktator Irak Saddam Hussein.Dengan melakukan kekejaman ini, AS telah menunjukkan bahwa "satu-satunya hal yang tidak dipedulikannya adalah hak-hak perempuan dan anak perempuan [Iran]. Dengan menyembunyikan diri di balik pernyataan dan ucapannya yang licik dan bermuka dua, AS hanya mengejar [ realisasi] dari kepentingan dan tujuan yang tidak manusiawi dan anti-hak asasi manusia," Gharibabadi menyimpulkan.[IT/r]