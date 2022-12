Banyak Negara Menentang Penghapusan Iran dari Panel Wanita PBB, Kecam Tekanan AS

IslamTimes - Perwakilan dari Rusia, China, Suriah, Pakistan, dan Belarus menyampaikan pidato pada hari Rabu (14/12) di sesi PBB untuk menyatakan penentangan mereka terhadap resolusi rancangan AS yang mengakhiri keanggotaan Iran di Komisi Status Perempuan (CSW).

Menurut laporan itu, semua perwakilan mempertanyakan motif Washington dalam mengajukan proposal semacam itu. Rusia dilaporkan telah meminta penasihat hukum PBB untuk menyampaikan pendapat tentang pencopotan Iran.Wakil Perwakilan Tetap Rusia Gennady Kuzmin mengusulkan agar penasihat hukum dipilih untuk memeriksa apakah rancangan resolusi AS sejalan dengan resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB.Namun permintaan itu ditolak karena tekanan yang diberikan oleh AS dan sekutunya.Kuzmin mencatat bahwa tidak ada mekanisme untuk mencabut negara anggota dari CSW. Alasan ini memberikan dasar hukum untuk meninjau kembali keputusan untuk memberikan suara di ECOSOC.Kuzmin menambahkan bahwa Rusia yakin bahwa pihak berwenang Iran melakukan penyelidikan menyeluruh atas kematian Mahsa Amini dan bahwa setiap negara merdeka berhak menggunakan mekanismenya sendiri untuk memastikan bahwa supremasi hukum dihormati – bebas dari campur tangan asing.Di pihaknya, Duta Besar China untuk ECOSOC juga menentang resolusi untuk menghapus Iran dari Panel Wanita, dengan alasan bahwa itu tidak memiliki dasar hukum, dan mengecam upaya AS sebagai pertunjukan terang-terangan standar ganda dan intimidasi.Adapun utusan Suriah untuk ECOSOC, yang terakhir berpendapat bahwa resolusi tersebut melemahkan multilateralisme dan melanggar persamaan hak, serta partisipasi negara yang setara dalam organisasi internasional.Duta Besar Belarusia untuk ECOSOC mengatakan resolusi tersebut menunjukkan kegagalan sistem multilateral dan mempertanyakan motif sebenarnya di balik resolusi anti-Iran tersebut.Utusan Pakistan untuk ECOSOC menekankan bahwa masalah hak asasi manusia harus selalu ditangani dengan ketidakberpihakan dan transparansi total, jauh dari agenda politik.Duta Besar Meksiko untuk ECOSOC mengatakan lebih baik mempertahankan keanggotaan Iran di CSW karena situasi perempuan tidak akan berubah akibat penghentian keanggotaan.[IT/r]