Raisi: Musuh Akan Dikalahkan oleh Perlawanan Rakyat Iran

IslamTimes - Pertama, kemajuan negara tidak akan terhenti, Presiden Iran mengatakan bahwa masalah yang diciptakan oleh musuh akan dikalahkan dengan perlawanan dan pendirian rakyat.

Setibanya di Khorasan Selatan pada Kamis (15/12) pagi, Ebrahim Raisi berbicara kepada wartawan tentang rencana dan tujuan kunjungan kedua Pemerintah ke provinsi ini, dan berkata, “Khorasan Selatan dikenal sebagai provinsi ilmu pengetahuan dan budaya, dan saya memiliki keterikatan khusus dengan rakyatnya.”Merujuk pada keputusan kunjungan pertama Pemerintahan ke-13 ke Khorasan Selatan, Presiden menambahkan, “Gubernur Jenderal dan pejabat provinsi lainnya telah melakukan pekerjaan dan tindakan yang baik untuk pembangunan Khorasan Selatan dengan bimbingan dari perwakilan yang terhormat wakil Imam (Ayatollah Ali Khamenei) di provinsi.”Mengatakan bahwa Pemerintah mengikuti resolusi perjalanan pertama dalam perjalanan ini, Raisi berkata, “Beberapa proyek dan rencana provinsi telah berakhir dan beberapa sedang dalam proses. Juga, ada isu penting di provinsi, seperti sambungan kereta api dan masalah air, yang merupakan tuntutan masyarakat provinsi, dan kami menyelesaikan dua masalah ini.”Menunjuk bahwa langkah-langkah awal telah diambil untuk sambungan rel dan pasokan air, Presiden mengklarifikasi, “Pekerjaan di bidang perumahan, baik di bidang pengalihan tanah maupun di bidang pembangunan perumahan, telah berkembang dengan baik di Khorasan Selatan, dan ini diikuti di provinsi sampai kami mencapai hasil yang diinginkan.”Raisi menyatakan bahwa Administrasi menganggap layanan dan pekerjaan apa pun untuk masyarakat yang sangat baik, saleh, tulus, dan ramah di provinsi Khorasan Selatan sebagai sukses besar dan mencatat, “Dalam perjalanan ini, baik penyelesaian perjalanan sebelumnya maupun penghilangan rintangan dan kemungkinan masalah yang dihadapi salah satu dari rencana ini akan ditindaklanjuti.”Presiden melanjutkan, “Seperti yang telah kami nyatakan berkali-kali, kami tidak dan tidak akan menghentikan kemajuan negara dengan cara apa pun. Alhamdulillah, masalah yang diciptakan oleh musuh akan dikalahkan dengan perlawanan dan pendirian rakyat, dan pekerjaan pembangunan dan kemajuan di negara ini akan terus berlanjut.”Raisi menyatakan, “Dalam perjalanan ini, tidak seperti perjalanan sebelumnya di mana kami tidak dapat bertemu orang karena situasi COVID, kami juga akan bertemu orang untuk mendengarkan tuntutan mereka secara dekat.”Modul 2 Instalasi Pengolahan Limbah Birjand diresmikanBagian cair dari modul kedua Proyek Pabrik Limbah dan Daur Ulang Birjand, dengan kapasitas 21.500 meter kubik per hari, secara resmi diresmikan dan dioperasikan pada Kamis pagi di hadapan Ebrahim Raisi.Instalasi pengolahan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas instalasi pengolahan limbah, memperbaiki lingkungan, mempromosikan pertanian, menyediakan air alternatif dan menciptakan lapangan kerja.Peresmian bagian cair unit pengolahan limbah Birjand dengan sistem lumpur aktif dan juga menghilangkan nitrogen dengan kapasitas 21.500 meter kubik per hari dilakukan untuk populasi 140 ribu orang.Penggunaan air murni untuk tujuan non-minum seperti memenuhi kebutuhan industri, ruang hijau, dan pertanian, kemungkinan melindungi reservoir air bawah tanah dan penggunaan lumpur stabil, kemungkinan penggunaan air limbah secara optimal dan menciptakan air yang andal sumber, serta meningkatkan dan meningkatkan standar kesehatan dan kebersihan bagi masyarakat adalah salah satu tujuan penggunaan instalasi pengolahan ini.Kredit mata uang dari proyek ini berjumlah 23 juta euro, yang pertama kali disediakan dari kredit luar negeri dan dari International Development and Trade Bank of ECO.Pembangunan saluran transmisi sepanjang 9 km dengan diameter 1.200 mm merupakan salah satu keistimewaan lain dari proyek ini.[IT/r]