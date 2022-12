Iran: Dunia Tidak Akan Lagi Tertipu oleh Pertunjukan Politik AS

IslamTimes - Iran telah mengecam pejabat AS karena membuat pernyataan "usil" tentang perkembangan domestik di negara itu, dengan mengatakan opini publik dunia sangat menyadari catatan gelap hak asasi manusia Amerika dan tidak akan lagi tertipu oleh aksi politiknya melawan Tehran.

“Terlepas dari kemunafikan dan kebohongan terus-menerus dari negarawan Amerika, opini publik dunia sangat menyadari catatan hak asasi manusia hitam dari rezim ini dan tidak akan tertipu oleh retorika dan pertunjukan politik mereka,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kan'ani. dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis (15/12)Sejarah dan pendekatan AS terhadap hak asasi manusia di masa lalu dan sekarang menunjukkan bahwa masalah tersebut tidak memiliki pengaruh nyata terhadap politik dan kinerjanya, tambahnya, menekankan, “Rezim Amerika selalu memiliki sikap politik, instrumental, dan ganda terhadap masalah hak asasi manusia tersebut. .”“Beberapa pemerintah dan rezim paling tirani di dunia, termasuk rezim Zionis apartheid, yang perilaku paradoksnya dalam pelanggaran hak asasi manusia memiliki pendapat yang sama, termasuk di antara mereka yang dianggap sebagai teman dan sekutu strategis Amerika,” katanya.Kan'ani mengatakan pernyataan terbaru Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan adalah bukti lain intervensi negara itu dalam urusan dalam negeri Iran dan dukungan untuk kerusuhan baru-baru ini di sana dengan kedok membela hak asasi manusia, perempuan dan tahanan.Sullivan pada hari Rabu menyambut pemungutan suara "bersejarah" PBB untuk mengeluarkan Iran dari Komisi Status Perempuan sebagai tanggapan atas apa yang diklaimnya sebagai "penindasan sistemik" Iran terhadap perempuan dan anak perempuan.Dia mengatakan pemungutan suara adalah "tanda lain dari konsensus internasional yang berkembang tentang Iran dan tuntutan untuk akuntabilitas."Kan'ani menunjuk pada klaim palsu AS dan sifat politik dari gerakan hak asasi manusianya, dengan mengatakan selama empat dekade "tekanan maksimum" dan sanksi sepihak terhadap Republik Islam, Washington tidak pernah mengindahkan konsekuensi skala luas dari pembatasan ini terhadap Iran. penghidupan, kesehatan, dan keamanan rakyat Iran dan “memaksakan larangan yang kejam dan, dengan kata-kata mereka sendiri, melumpuhkan tanpa kecuali pada semua rakyat Iran, termasuk anak-anak, wanita, anak perempuan dan ibu.”Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) yang beranggotakan 54 orang mengadopsi resolusi yang dirancang AS untuk "menghapus dengan segera Republik Islam Iran dari Komisi Status Perempuan untuk sisa masa jabatan 2022-2026."Dua puluh sembilan anggota ECOSOC mendukung pengusiran Iran dari badan perempuan PBB, delapan negara menentang dan 16 abstain.Kan'ani pada hari Rabu dengan keras mengutuk "resolusi non-konsensus yang dipimpin AS," dengan mengatakan itu melawan piagam PBB dan menetapkan prioritas yang salah.[IT/r]