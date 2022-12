Pejabat Senior Ansarullah: Kepentingan AS Menjadi 'Target yang Sah' Jika Washington Terus Mendukung Perang Saudi di Yaman

IslamTimes - Seorang anggota gerakan perlawanan Ansarullah yang populer di Yaman telah memperingatkan Amerika Serikat agar tidak terus mendukung serangan gencar Saudi yang menghancurkan dan blokade habis-habisan terhadap negara itu, dengan mengatakan bahwa kepentingan strategis Washington di kawasan itu akan menjadi "target yang sah" dari serangan balasan oleh Angkatan bersenjata Yaman jika negarawan Amerika tidak meninggalkan kebijakan tersebut.

Pemerintahan Presiden Joe Biden mencabut tagihan Senator Bernie Sanders untuk menghentikan partisipasi AS yang tidak konstitusional dalam perang Arab Saudi di Yaman, yang diharapkan akan dipilih oleh Senat AS minggu ini, Abd al-Wahhab al-Mahbashi mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis (15/12).Dia menambahkan bahwa Biden menampilkan dirinya sebagai merpati perdamaian selama kampanye kepresidenannya, dan bahkan berjanji menghentikan dukungan AS untuk perang Saudi di Yaman, tetapi sekarang cukup jelas bahwa politisi Amerika berusia 80 tahun itu ingin melanjutkan. agresi dan terlibat dalam kejahatan rezim Riyadh terhadap bangsa Yaman.Mahbashi menekankan bahwa pemerintahan Biden menipu opini publik AS serta komunitas internasional, dan menghalangi setiap inisiatif yang bertujuan menghentikan perang Saudi.“Tidak ada perbedaan di antara pemerintah AS, karena mereka tidak peduli dengan perdamaian dan hak asasi manusia. Mereka adalah administrasi teroris yang bertanggung jawab atas serangan gencar terhadap negara-negara dunia,” kata pejabat senior Ansarullah.Dia mencatat bahwa kepentingan strategis Washington di kawasan itu akan menjadi "target yang sah" dari serangan balasan oleh angkatan bersenjata Yaman dalam menghadapi dukungan substansial AS untuk perang Saudi.“Koalisi agresi yang dipimpin Saudi telah gagal mematahkan tekad dan ketekunan bangsa kita. Orang-orang kami benar-benar bertekad untuk menanggung semua rasa sakit dan penderitaan demi kemenangan akhir,” kata Mahbashi.Arab Saudi melancarkan perang dahsyat di Yaman pada Maret 2015 bekerja sama dengan sekutu Arabnya dan dengan dukungan senjata dan logistik dari AS dan negara-negara Barat lainnya.Tujuannya adalah untuk memasang kembali rezim Abd Rabbuh Mansour Hadi yang bersahabat dengan Riyadh dan menghancurkan gerakan perlawanan populer Ansarullah, yang telah menjalankan urusan negara tanpa adanya pemerintahan fungsional di Yaman.Sementara koalisi yang dipimpin Saudi sama sekali gagal memenuhi tujuannya, perang telah menewaskan ratusan ribu orang Yaman dan melahirkan krisis kemanusiaan terburuk di dunia.[IT/r]