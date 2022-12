Kongres AS Mendesak Dicabutnya Otorisasi Perang Sehingga Tidak Ada Presiden yang  'Menyalahgunakannya'

IslamTimes - Koalisi 37 organisasi HAM dan kelompok anti-perang telah mendesak Kongres AS untuk mencabut Otorisasi Penggunaan Kekuatan Militer (AUMF) tahun 2002 terhadap Irak, mencatat bahwa tindakan semacam itu tidak dapat memastikan tidak ada presiden "yang tidak diperiksa" yang dapat "menyalahgunakan" hukum untuk mengobarkan perang lainnya.

Koalisi telah mengirim surat kepada beberapa anggota Senat dan Kongres, meminta anggota parlemen untuk mengambil tindakan atas apa yang mereka sebut sebagai "pencabutan yang telah lama tertunda".“Mencabut undang-undang yang sudah ketinggalan zaman dan tidak perlu ini merupakan tindakan dasar kebersihan konstitusional sekaligus memastikan bahwa AUMF Irak 2002 tidak dapat disalahgunakan untuk menghidupkan kembali krisis keamanan nasional yang tidak terduga, yang didorong oleh presiden yang tidak terkendali,” bunyi bagian dari surat itu.Resolusi tahun 2002, yang dijuluki 'Otorisasi Penggunaan Kekuatan Militer' (AUMF), disetujui secara besar-besaran oleh Kongres AS, memberikan izin kepada presiden Amerika untuk melakukan aksi militer - tanpa memerlukan persetujuan Kongres - sebagaimana diatur dalam istilah-istilah khusus yang diatur dalam tindakan legislatif.Resolusi tersebut digunakan oleh mantan presiden AS George W. Bush untuk menginvasi Irak pada tahun 2003. Namun, presiden berikutnya juga menggunakan resolusi tersebut meskipun perang di Irak telah berakhir.Salah satu contoh referensi terbaru untuk resolusi ini adalah pada awal Januari 2020 ketika mantan presiden Donald Trump memerintahkan pembunuhan komandan anti-teror Iran, Letnan Jenderal Qassem Soleimani, bersama dengan wakil kepala Unit Mobilisasi Populer Irak (PMU) Abu Mahdi al-Muhandis.“Skenario ini sudah dimainkan sekali, di awal tahun 2020; tidak ada yang mencegah hal itu terjadi lagi, sampai Kongres mencabut AUMF Irak tahun 2002,” tambah surat itu.Dengan mencabut AUMF 2002, Kongres “akhirnya akan merebut kembali kekuatan perang konstitusionalnya dengan cara yang sangat signifikan dan semakin tidak kontroversial. Kami mendesak Anda untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk menghapusnya selamanya,” tambah surat itu.Upaya untuk mencabut resolusi datang karena masih ada AUMF 2001 yang lebih luas yang diadopsi setelah serangan 9/11.Otorisasi kongres telah diterapkan sepenuhnya di negara-negara mayoritas Muslim seperti Afghanistan, Irak, Suriah, Libya, Somalia, dan Yaman.Sebuah laporan tahun 2021 yang disiapkan oleh Proyek Biaya Perang Universitas Brown menemukan bahwa “perang global melawan teror” pimpinan AS telah menyebabkan kematian hampir satu juta orang, dan menelan biaya lebih dari $8 triliun.[IT/r]