Berlanjutnya Iranofobia 'Secara Signifikan' Mempengaruhi Kepentingan Bersama, Iran Pemperingatkan UE

IslamTimes - Kementerian Luar Negeri Iran telah mengutuk keras babak baru sanksi yang diberlakukan oleh blok di negara itu atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan pengiriman drone ke Rusia, memperingatkan bahwa kampanye Iranofobia yang terus-menerus akan memengaruhi kerja sama dan kepentingan timbal balik.

Kementerian Iran mengeluarkan pernyataan 11 artikel pada hari Kamis (15/12) sebagai reaksi terhadap sanksi terbaru yang dijatuhkan oleh menteri luar negeri Uni Eropa pada hari Senin.Pernyataan tersebut menyatakan “protes keras” terhadap pengenaan sanksi “tidak dapat diterima dan tidak berdasar” oleh Uni Eropa, mencatat, “Republik Islam Iran percaya bahwa dialog dengan UE dan anggotanya dimungkinkan melalui rasa saling menghormati, kepercayaan, dan kepentingan. ”“Oleh karena itu, kami membiarkan pintu dialog terbuka tetapi sementara itu, kami tidak berhenti menyampaikan tuntutan dan kritik kami. Secara alami, peluang untuk mempromosikan kepentingan bersama akan terpengaruh secara signifikan jika hype media yang diikuti dalam kerangka Iranofobia tidak dihentikan,” bunyinya.Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh menteri luar negeri Uni Eropa, 20 orang bersama dengan satu entitas - Penyiaran Republik Islam Iran - telah dikenai sanksi atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia, sementara empat orang lagi dan banyak entitas masuk daftar hitam atas masalah drone. . Sanksi baru blok itu termasuk pembekuan aset dan larangan perjalanan ke UE.Kerusuhan yang didukung asing telah melanda berbagai provinsi Iran sejak perempuan berusia 22 tahun Mahsa Amini meninggal di rumah sakit pada 16 September, tiga hari setelah dia pingsan di kantor polisi. Investigasi mengaitkan kematian Amini dengan kondisi medisnya, bukan dugaan pemukulan oleh polisi.Kerusuhan yang kejam, sementara itu, telah merenggut nyawa puluhan orang dan pasukan keamanan, sekaligus memungkinkan serangan teroris di seluruh negeri. Dalam dua bulan terakhir, para teroris telah membakar fasilitas umum dan menyiksa beberapa anggota Basij dan aparat keamanan hingga tewas.Sanksi baru datang setelah Iran memberlakukan serangkaian sanksi terhadap lusinan pejabat dan entitas Uni Eropa dan Inggris atas dukungan dan hasutan mereka terhadap kerusuhan mematikan baru-baru ini di negara itu dan pernyataan usil mereka tentang perkembangan internal Republik Islam dan dukungan untuk teror di Iran.Pernyataan Kamis (15/12) lebih lanjut mencatat bahwa Republik Islam Iran telah “teguh” dalam mendukung dan mempromosikan hak asasi manusia meskipun ada kampanye yang dilakukan oleh beberapa pemerintah untuk mencemarkan nama baik negara.“Republik Islam Iran sama sekali tidak menerima agenda yang dibuat-buat, yang merupakan bagian dari kampanye politik terorganisir untuk memberikan tekanan maksimum pada pemerintah dan bangsa yang sedang berkembang yang melawan dua tantangan simultan, yaitu isolasi internasional dan perang ekonomi AS,” bunyi pernyataan tersebut. .Pernyataan itu mengecam dengan “istilah terkuat” eksploitasi mekanisme internasional, baik itu di Dewan Hak Asasi Manusia PBB atau pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa.Disebutkan bahwa polisi dan pasukan keamanan Iran telah bertindak untuk menahan kekerasan sesuai dengan peraturan yang “tepat dan jelas” yang didasarkan pada hukum dan ajaran agama serta menghormati hak-hak individu.Menurut angka terbaru, lebih dari 50 pasukan keamanan Iran tewas selama kerusuhan baru-baru ini.Masalah hak asasi manusia telah menjadi alat untuk mengejar "tujuan politik" beberapa pemerintah Eropa dan Amerika, tambah kementerian tersebut.Pernyataan itu mengingatkan Barat akan “standar ganda yang kurang ajar” sehubungan dengan sekutunya seperti rezim Israel yang secara terang-terangan melanggar hak asasi manusia di wilayah pendudukan Palestina.Negara-negara ini "didiskualifikasi secara moral" untuk mengkhotbahkan orang lain tentang hak asasi manusia, tegasnya, menambahkan bahwa menurut laporan PBB, negara-negara Barat telah melanggar hak asasi manusia karena mengikuti sanksi Amerika yang ilegal dan tidak manusiawi terhadap rakyat Iran dan karenanya, harus dimintai pertanggungjawaban. .Negara-negara Eropa telah mematuhi sanksi sepihak yang diberlakukan AS sejak 2018 terhadap Iran. Sanksi-sanksi ini pada dasarnya menargetkan warga sipil karena mereka, misalnya, membatasi akses Iran ke obat-obatan dan peralatan medis.Mengutip resolusi Majelis Umum PBB A/RES/60/288, dan A/RES/2625, kementerian mencatat bahwa “negara-negara Barat wajib menghadapi kekerasan, kebencian, terorisme, pelanggaran, dan kerusuhan individu di wilayah mereka.”Negara-negara ini tidak mau atau tidak dapat mematuhi komitmen internasional mereka berdasarkan resolusi ini, kata pernyataan itu.Republik Islam Iran tidak mentolerir aktivitas individu atau lembaga yang terlibat dalam promosi terorisme dan kekerasan dan akan menggunakan “semua kapasitas hukum dan peradilannya di tingkat nasional dan internasional” untuk mengamankan hak-hak rakyat Iran, itu menambahkan.Laporan intelijen menunjukkan peran utama kelompok teroris seperti Organisasi Mujahedin-e-Khalq (MKO), yang diselenggarakan oleh Albania, dan media yang berbasis di London seperti Iran International dalam menghasut kekerasan selama kerusuhan baru-baru ini di Iran.Di tempat lain, pernyataan itu merujuk pada pembicaraan yang macet tentang penghapusan sanksi AS dan kebangkitan kembali kesepakatan nuklir 2015 (JCPOA), mencatat bahwa tuntutan Iran termasuk dalam kerangka pembicaraan Wina.“Daftar panjang pelanggaran terang-terangan” JCPOA oleh orang Eropa dan AS tidak memberikan pilihan lain bagi Iran selain “bersikap realistis” untuk masa depan, tegasnya.“Republik Islam Iran bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang langgeng dan stabil yang pertama menjamin manfaat Iran dari pencabutan sanksi dan kedua, tidak dapat dengan mudah dilanggar di bawah pengaruh kebijakan internal pemerintah.”Teheran siap untuk mengakhiri pembicaraan berdasarkan rancangan yang telah diperoleh sebelumnya setelah negosiasi selama berbulan-bulan di Wina, kata pernyataan itu, menambahkan bahwa pihak Baratlah yang "bingung" karena mengadopsi kebijakan "tidak realistis dan salah perhitungan". .Pembicaraan terhenti sejak Agustus, karena Washington terus bersikeras pada posisinya yang keras kepala untuk tidak menghapus semua sanksi yang dijatuhkan pada Republik Islam oleh pemerintahan AS sebelumnya.Kementerian Luar Negeri juga mencatat bahwa sebagai anggota Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir, Iran selalu bekerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional sesuai dengan komitmen internasionalnya dan "bertekad" untuk mempertahankan kerja sama ini.Ia juga menyarankan negara-negara Barat “untuk tidak mempolitisasi” kasus tersebut dan “mengganggu kerja sama teknis” antara Iran dan IAEA.Kementerian Luar Negeri Iran juga menegaskan kembali "sikap berprinsip" negara itu pada krisis Ukraina yang selalu "mendukung integritas wilayah Ukraina dan kebutuhan untuk mengakhiri konflik melalui solusi politik."Ia sekali lagi menolak laporan media Barat tentang pengiriman drone ke Rusia, mencatat bahwa “Iran tidak menawarkan drone apa pun ke pihak mana pun untuk digunakan dalam perang Ukraina.”Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian mengatakan tuduhan drone ditujukan untuk melegitimasi bantuan militer Barat ke Kiev.Pernyataan itu lebih lanjut mencatat bahwa pemerintah AS, Inggris, dan Prancis telah “dengan sengaja” menyediakan senjata mematikan kepada koalisi pimpinan Saudi yang menurut Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia telah digunakan dalam serangan terhadap warga sipil.Senjata-senjata ini, yang disediakan oleh negara-negara Barat, telah memainkan peran utama dalam kejahatan perang di Yaman, tegasnya.Iran tidak pernah mengobarkan perang terhadap tetangganya, tetapi telah menjadi sasaran serangan, kementerian menambahkan dalam artikel lain dari pernyataan itu.Perang 8 tahun dengan rezim mantan diktator Irak Saddam Hussein, yang menikmati dukungan "habis-habisan" dari beberapa negara di Eropa dan Asia Barat serta AS, mengubah "pengembangan kemampuan pertahanan" menjadi kebutuhan bagi Iran dan ini "tidak akan pernah bisa dinegosiasikan," tambahnya.“Iran berkomitmen untuk keamanan endogen dan inklusif, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan,” tambahnya.Iran telah mengulurkan tangan persaudaraan kepada semua tetangganya karena kerja sama bilateral dengan tetangga telah meningkat dalam satu setengah tahun terakhir, kata kementerian itu.Stabilitas dan keamanan kawasan hanya akan dijamin oleh kerja sama negara-negara kawasan, tegas pernyataan itu.Iran akan melanjutkan kebijakan bertetangga dengan tujuan mencapai keamanan kolektif di kawasan itu, kata pernyataan itu, menambahkan bahwa "tuduhan tak berdasar" tidak akan menghambat upaya Teheran di jalur ini.[IT/r]