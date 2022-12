Pejabat AS Meremehkan Kesiapsiagaan Rekan 'Israel' dalam Latihan Siber Bersama

IslamTimes - AS telah menolak untuk melibatkan tokoh-tokoh terkenalnya dalam latihan dunia maya bersama dengan entitas Zionis 'Israel' baru-baru ini setelah menyadari kekurangan rezim Zionis dan risiko dari latihan semacam itu.

Memburuknya kondisi keamanan siber Zionis ‘Israel’ memaksa para pejabat Zionis mengadakan latihan siber bersama selama 4 hari dengan Amerika Serikat.Latihan, yang dirancang untuk melatih skenario melawan intelijen dan sistem operasional Iran di dunia maya, telah berakhir tanpa pencapaian yang pasti.Bertentangan dengan laporan sebelumnya dari media Zionis, pejabat keamanan dunia maya AS mengambil peran yang sangat rendah dalam latihan yang berlangsung di Georgia Cyber Center di Augusta, Georgia.Diberi peringatan tentang risiko partisipasi dalam latihan tersebut, otoritas AS memutuskan untuk mencegah kehadiran tokoh-tokoh berpangkat dan profil tinggi mereka dalam latihan tersebut setelah terungkapnya kerentanan dunia maya tingkat tinggi rezim Zionis, termasuk serangan dunia maya berturut-turut terhadap rezim pendudukan selama tiga tahun terakhir dan kegagalannya untuk memperbaiki cacat.Sumber-sumber telah melaporkan bahwa para perwira Amerika yang mengambil bagian dalam latihan itu mengeluh tentang rendahnya tingkat kesiapsiagaan 'rekan-rekan Zionis Israel' mereka.AS telah menolak untuk melibatkan pasukan utamanya dalam latihan bersama setelah ledakan terus-menerus yang menargetkan infrastruktur vital rezim pendudukan, gangguan yang mencurigakan terhadap sektor industri entitas Zionis, kebakaran yang merusak mobil dan unit pemukim bahkan di siang hari, serta pemadaman listrik besar-besaran dan lama di seluruh wilayah Palestina yang diduduki Zionis 'Israel'.Pasukan militer rezim Zionis mengatakan pekan lalu bahwa latihan bersama dengan AS telah mencakup pelatihan untuk “beberapa skenario dunia nyata… dengan penekanan pada Timur Tengah.”[IT/r]