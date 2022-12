Keberanian Tanpa Malu: Senator AS Menyerukan Sanksi terhadap Lebanon untuk Membentuk Pemerintahan

IslamTimes - Dalam intervensi terang-terangan AS lainnya dalam urusan dalam negeri Lebanon, senator Republik dan Demokrat terkemuka mendesak pemerintahan Joe Biden untuk menggunakan sanksi guna menekan anggota parlemen Lebanon untuk membentuk pemerintahan baru di negara Mediterania yang dilanda krisis itu.

"Sudah waktunya bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang lebih condong ke depan," kata Senator Republik James Risch dan Senator Demokrat Robert Menendez dalam surat yang dikirim ke Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken dan Menteri Keuangan Janet Yellen pada hari Jumat (16/12).“Kami mendesak pemerintahan Biden untuk menggunakan semua pengaruh yang tersedia, termasuk ancaman sanksi, untuk memastikan bahwa anggota parlemen Lebanon memilih presiden baru dan membentuk pemerintahan tepat waktu dan menerapkan reformasi ekonomi yang tertunda,” kata surat itu.Menuduh “korupsi” anggota parlemen Lebanon, Risch dan Menendez menambahkan, “Kami sangat mendesak pemerintah untuk menggunakan otoritas yang ada untuk memberi sanksi kepada anggota elit keuangan dan politik Lebanon di seluruh spektrum politik dan sektarian yang terlibat dalam korupsi dan merusak aturan hukum.."Parlemen Lebanon, yang terbagi antara kubu pro dan kontra gerakan perlawanan Hizbullah, gagal untuk ke-10 kalinya pada Kamis (15/12) untuk memilih pengganti mantan Presiden Michel Aoun, yang masa jabatannya berakhir pada Oktober.Pemungutan suara hari Kamis dihadiri oleh 109 anggota parlemen dari 128 anggota parlemen. Kandidat Michel Moawad, yang dianggap dekat dengan Amerika Serikat dan didukung oleh Partai Pasukan Lebanon, memperoleh 38 suara, jauh dari angka yang dibutuhkan untuk memenangkan putaran pertama. Seorang kandidat membutuhkan dua pertiga suara, atau 86 anggota parlemen, untuk lolos ke tahap pertama. Diperlukan mayoritas mutlak di putaran berikutnya. Sebanyak 37 anggota parlemen memberikan suara kosong, sedangkan suara lainnya jatuh ke kandidat lain.Pembicara Nabih Berri mengakhiri sesi tanpa menetapkan tanggal untuk sesi pemungutan suara lainnya, yang biasanya diadakan setiap minggu selama sembilan sesi pemungutan suara terakhir.Sheikh Mohammad Yazbek, kepala dewan legislatif gerakan perlawanan Hizbullah, mengatakan pekan lalu bahwa Amerika Serikat berusaha untuk memaksakan seorang presiden di Lebanon yang akan melayani kepentingan terbaik Washington dan rezim Tel Aviv di tengah kebuntuan politik dalam krisis- menunggangi negara Arab tersebut.Sheikh Yazbek menambahkan bahwa orang Lebanon sendiri mampu memilih presiden dan membangun negara mereka, mencatat bahwa seseorang hanya boleh mempercayai mereka yang disibukkan dengan tanah air dan kedaulatannya.Kepresidenan Lebanon telah mengalami kebuntuan beberapa kali sejak perang saudara 1975-1990. Negara ini juga hanya memiliki pemerintahan sementara sejak Mei.Negara Arab itu telah terperosok dalam krisis ekonomi yang disebut Bank Dunia sebagai salah satu yang terburuk dalam sejarah baru-baru ini, yang terjadi di tengah sanksi yang melumpuhkan yang dijatuhkan oleh AS dan sekutunya. Pound Lebanon telah kehilangan lebih dari 95 persen nilainya di pasar gelap sejak 2019.Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, krisis keuangan yang sedang berlangsung di Lebanon telah menyebabkan tingkat kemiskinan mencapai lebih dari 80 persen populasi, dan harga pangan telah meningkat secara mencengangkan sebesar 2.000 persen.Kreditor di bawah pengaruh AS seperti Dana Moneter Internasional [IMF] telah mengkondisikan pencairan miliaran dolar dalam bentuk pinjaman darurat untuk reformasi tertentu yang banyak pengamat akan membuat negara bergantung pada Barat.[IT/r]