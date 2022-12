BBC: Inggris Memerintahkan Audit Bantuan Ukraina

IslamTimes - Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak telah meminta "penilaian berbasis data" dari situasi di Ukraina, sumber Whitehall mengatakan kepada BBC Newsnight pada hari Jumat (16/12), memicu kekhawatiran bahwa London mungkin memperlambat atau menghentikan aliran pasokan ke Kiev.

Sumber yang tidak disebutkan namanya dari penyiar negara mengatakan pemeriksaan "dasbor Goldman Sachs" dari konflik akan melihat bagaimana Ukraina telah menggunakan pasokan militer yang disediakan oleh Inggris."Ini tentang melihat apa yang telah kami masukkan, apa yang telah kami keluarkan," kata sumber itu.“Perang tidak dimenangkan [oleh dasbor]. Perang dimenangkan berdasarkan insting. Pada awalnya, Boris [Johnson] duduk dan berkata: 'Ayo lakukan ini saja.' Jadi Rishi perlu menyalurkan batin Boris pada kebijakan luar negeri, meski tentu saja tidak pada hal lain, ”tambah sumber itu.Sunak menjadi PM sejak akhir Oktober, menggantikan Liz Truss setelah hanya 50 hari di 10 Downing Street. Sebelum dia digulingkan oleh partainya sendiri pada bulan September, Johnson telah menjadi elang di Ukraina dan bahkan melakukan perjalanan ke Kiev pada bulan April untuk mencegah Presiden Vladimir Zelensky berdamai dengan Rusia, menurut media Ukraina.Zelensky “telah berbicara dengan Rishi. Dia mencoba untuk menginspirasi dia, dengan mengatakan bahwa Inggris adalah pembebas yang hebat, pejuang yang hebat. 'Kami membutuhkanmu. Bangkitlah ke sana’,” kata sumber Whitehall kepada BBC.Intelijen Inggris dan "tokoh kunci di Whitehall" percaya bahwa Rusia "secara efektif kehabisan" pasokan. Laksamana Sir Tony Radakin, kepala staf pertahanan, mengatakan kepada Royal United Services Institute awal pekan ini bahwa “Rusia kalah” dan bahwa “dunia bebas” memiliki “kemenangan nyata dalam genggaman kita.”Ukraina bergantung sepenuhnya pada AS dan sekutunya untuk kebutuhan militernya. Kepala staf umumnya, Jenderal Valery Zaluzhny, mengatakan kepada The Economist bahwa pasukannya membutuhkan setidaknya 300 tank dan 700 kendaraan lapis baja infanteri – lebih dari apa yang saat ini dimiliki Angkatan Darat Inggris, sebagai contoh. Bahkan ketika London dan Washington terus mengirim konvoi senjata ke Ukraina, mengabaikan peringatan Moskow, mereka bersikeras bahwa mereka bukan pihak dalam konflik.Menurut sumber BBC, ini karena Inggris menekan Presiden AS Joe Biden untuk bertindak lebih tegas terhadap Ukraina.“Kami telah memperkuat tekad AS di semua tingkatan – tekanan dari kami tetapi selalu ramah,” kata pejabat Whitehall yang tidak disebutkan namanya itu. “Kami tidak ingin Rishi memperkuat kewaspadaan Biden. Kami ingin dia mendorong, seperti yang dilakukan Boris.[IT/r]