Mahasiswi Kulit Hitam Amerika Diborgol dan Ditangkap di Kelas setelah Meludahi Dosen

IslamTimes - Insiden di ruang kelas di Universitas Negeri Winston-Salem terjadi setelah perselisihan antara siswa tersebut, Leilla Hamoud, dan dosennya Cynthia Villagomez. Seorang anggota fakultas, yang tidak terlibat dalam insiden itu, menelepon pihak berwenang.

Siswa lain merekam penangkapan dalam sebuah video dan memposting di TikTok yang menjadi viral.Ini menunjukkan dua petugas menahan Hamoud saat mereka menangkapnya. Sementara petugas menahannya, dia memohon kepada mereka. “Saya tidak menolak; ya akan menyakiti saya benar-benar buruk bro. Tolong lepaskan saya.”Villagomez membuat beberapa komentar, tetapi tidak jelas apa yang dia katakan.Postingan TikTok tidak menangkap argumen yang mendahului penangkapan. Beberapa mengatakan insiden itu adalah contoh lain dari polisi yang memanggil orang kulit hitam untuk aktivitas yang tampaknya tidak mengancam, sesuatu yang telah mendapatkan pengawasan nasional dalam beberapa tahun terakhir.Hamoud menghadapi tuduhan pelanggaran ringan karena perilaku tidak tertib. Dia memiliki penampilan pengadilan 25 Januari.Dalam video yang sekarang sudah dihapus di akun Instagram-nya, dia menjelaskan apa yang terjadi.“Kami memiliki proyek kelompok yang ditugaskan sebagai tugas akhir” yang membutuhkan waktu lebih dari dua minggu untuk menyelesaikannya, tetapi enam jam sebelum kelompoknya membuat presentasi kelas, profesornya memberi tahu dia bahwa esai itu salah dan dia perlu merevisinya. .Siswa tersebut mengatakan bahwa dia menolak untuk menulis ulang esai pada jam selarut itu dan bersikeras untuk melanjutkan presentasi. Inilah yang menyebabkan perselisihan di kelas.Dalam pernyataan pers, rektor universitas mengatakan sekolah sedang menyelidiki insiden tersebut. Namun, dia membela tanggapan tersebut, mengklaim bahwa keterlibatan polisi digunakan secara ketat sesuai dengan kebijakan kampus.“Dalam setiap perebutan kekuasaan atau perselisihan di ruang kelas, tidak ada satu skenario pun di mana petugas penegak hukum harus dipanggil ke ruang kelas,” kata Erika Strauss Chavarria, penyelenggara Black Lives Matter di Schools.Kekerasan polisi AS terhadap orang kulit berwarna dan diskriminasi rasial sistematis telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir.Zahra Ershadi, wakil perwakilan tetap Iran untuk AS mengatakan, “Mengingat fakta bahwa AS, UE, Inggris, Kanada, dan beberapa negara lain terus membentuk realitas, saya ingin menarik perhatian Anda pada diskriminasi rasial yang sistematis di negara-negara ini yang memengaruhi sejumlah besar orang, termasuk wanita dan anak perempuan Afrika-Amerika, Muslim, penduduk asli, berada di tempat kerja, pengadilan, media, platform digital, atau dalam kehidupan sehari-hari mereka.”Dia membuat pernyataan setelah Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) pekan lalu mengadopsi resolusi yang dirancang AS untuk menghapus dengan segera Republik Islam Iran dari Komisi Status Perempuan untuk sisa masa jabatan 2022-2026. .”Dalam beberapa bulan terakhir, AS dan sekutu Eropanya telah memberlakukan berbagai sanksi terhadap pejabat dan entitas Iran dengan dalih tipis “pelanggaran hak asasi manusia”, sementara perempuan di negara-negara Barat secara luas menghadapi misogini, ketidaksetaraan, diskriminasi, kekerasan, dan pembunuhan.Epidemi kekerasan polisi di AS telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan selama bertahun-tahun.Tahun lalu, 56 wanita, termasuk wanita hamil, dibunuh oleh polisi AS. Kebanyakan dari mereka adalah wanita kulit berwarna atau mereka yang berasal dari komunitas adat. Hingga 30 November, polisi AS telah menembak mati 42 wanita tahun ini, menurut Departemen Riset Statista.[IT/r]