Presiden Raisi: Kerja Sama Antara Negara-negara Sahabat Dapat Menggagalkan Tekanan Pimpinan AS

IslamTimes - Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan promosi kerja sama antara negara-negara sahabat dapat menggagalkan tekanan yang dipimpin AS terhadap negara-negara merdeka.

Raeisi membuat pernyataan selama pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Nikaragua Denis Moncada Colindres di Teheran pada hari Minggu (18/12).Dia mencela eksploitasi AS dan Barat atas isu-isu seperti hak asasi manusia terhadap negara-negara yang merdeka dan tangguh, dengan mengatakan bahwa "plot baru" semacam itu telah gagal karena kesalahan perhitungan Washington.Dia mengatakan Iran dan Nikaragua memiliki hubungan baik dan kerja sama yang positif dan konstruktif dalam organisasi internasional, menambahkan bahwa perlawanan terhadap permusuhan dan tekanan AS adalah salah satu faktor yang mendorong peningkatan kerja sama antara kedua negara.Raeisi mencatat bahwa potensi besar Iran dan negara-negara Amerika Latin merupakan lahan yang cocok untuk perluasan hubungan mereka.Sementara itu, menteri luar negeri Nikaragua memuji perlawanan Iran terhadap tekanan dan sanksi AS dan menyoroti pentingnya meningkatkan pertukaran perdagangan Managua dan kerja sama ekonomi dengan Tehran.Dia mendesak kedua negara untuk mengimplementasikan rencana komprehensif untuk kerja sama ekonomi dan perdagangan antara Iran dan Nikaragua, yang ditandatangani oleh menteri luar negeri kedua negara pada hari sebelumnya.Menteri luar negeri Iran, Nikaragua menandatangani rencana kerjasama yang komprehensifMenteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian dan mitranya dari Nikaragua menandatangani dokumen itu di Tehran pada hari Minggu (18/12).Republik Islam secara historis sangat mementingkan peningkatan tingkat hubungannya dengan negara-negara Amerika Latin, di antaranya Nikaragua.Kedua negara berbagi sejarah dalam melakukan perlawanan terhadap tekanan dan sanksi ekonomi AS.[IT/r]