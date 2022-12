Laporan: AS Menentang Rencana Ukraina Hendak Membunuh Elit Jenderal Rusia

IslamTimes - Amerika Serikat diduga berusaha mencegah pihak berwenang Ukraina untuk mencoba membunuh seorang jenderal militer senior Rusia awal tahun ini, karena takut upaya tersebut akan memicu konflik langsung antara Moskow dan Washington, kata sebuah laporan.

Mengutip pejabat AS yang tidak disebutkan namanya, New York Times melaporkan pada hari Sabtu (17/12) Washington mengetahui tentang rencana kunjungan Kepala Staf Umum Rusia Valery Gerasimov ke garis depan pada akhir April.Pejabat AS memutuskan untuk menahan informasi dari Ukraina karena khawatir upaya Kiev untuk membunuh jenderal dapat menyebabkan eskalasi.Militer Ukraina dilaporkan memperoleh informasi tentang rencana Gerasimov, mendorong pejabat AS untuk meminta Kiev membatalkan serangan terhadap jenderal Rusia, kata Times. "Kami mengatakan kepada mereka untuk tidak melakukannya," kata seorang pejabat senior Amerika yang tidak disebutkan namanya kepada surat kabar itu. "Kami seperti, 'Hei, itu terlalu banyak.'"Namun, militer Ukraina masih melancarkan serangan terhadap apa yang diyakini sebagai posisi Gerasimov ketika dia berada di garis depan, kata laporan itu, tanpa memberikan informasi lebih lanjut tentang dugaan serangan tersebut.Rusia tidak pernah secara resmi mengkonfirmasi kunjungan Gerasimov ke garis depan di bulan April. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, jenderal tertinggi mengunjungi pasukan Rusia di Ukraina pada awal Juli, bertemu dengan perwira senior, dan mendengarkan laporan tentang operasi militer serta dukungan tempur dari pasukan.Kementerian tidak menyebutkan adanya serangan Ukraina yang menargetkan jenderal pada waktu itu.Kembali pada awal Mei, Times menerbitkan laporan tentang dugaan serangan Ukraina yang menargetkan Gerasimov seminggu sebelumnya. Moskow tidak pernah mengkonfirmasi klaim ini.Seorang pejabat senior pertahanan AS juga mengatakan kepada AFP bahwa Gerasimov telah mengunjungi wilayah Donbas di Ukraina timur pada bulan April tetapi laporan bahwa dia terluka dalam serangan Ukraina tidak dapat dikonfirmasi.Perang Rusia di Ukraina dimulai pada akhir Februari dengan Moskow mengatakan itu ditujukan untuk membela penduduk pro-Rusia di wilayah Luhansk dan Donetsk Ukraina timur dari penganiayaan oleh Kiev. Sejak awal perang, sekutu Barat Ukraina, yang dipimpin oleh AS, telah memompa bekas Republik Soviet itu dengan senjata canggih dan menjatuhkan sanksi ke Rusia , langkah yang menurut Moskow hanya akan memperpanjang konflik.Sejauh ini, Moskow telah menguasai sekitar seperlima wilayah Ukraina di selatan dan timurnya. Ini telah mengkondisikan negosiasi tentang kemungkinan diakhirinya serangan militer atas pengakuan Ukraina atas pemerintahan Rusia atas wilayah yang direbut.[IT/r]