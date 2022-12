Trump Menghadapi Seminggu 'Sakit Kepala' pada 6 Januari dan Pajaknya

IslamTimes - Setelah lebih dari lima tahun berita utama dramatis tentang kontroversi, skandal, dan potensi kejahatan seputar mantan Presiden Donald Trump, minggu mendatang akan menjadi salah satu yang paling penting.

Pada hari Senin (19/12), komite pemilihan DPR yang menyelidiki kerusuhan 6 Januari 2021 di Capitol oleh para pendukung Trump akan mengadakan pertemuan publik terakhir yang hampir pasti sebelum dibubarkan ketika Partai Republik mengambil alih mayoritas di tahun baru.Anggota komite diharapkan untuk memperdebatkan rujukan kriminal ke Departemen Kehakiman sehubungan dengan kerusuhan dan upaya Trump untuk mempertahankan kekuasaan, yang mencapai puncaknya pada 6 Januari ketika massa pro-Trump mencoba menggagalkan sertifikasi kemenangan elektoral 2020 penggantinya. Topik terbesarnya adalah apakah akan merekomendasikan agar Trump menghadapi tuntutan pidana.Pada hari Selasa, House Ways and Means Committee akan bertemu secara pribadi untuk membahas apa yang harus dilakukan dengan pengembalian pajak Trump selama enam tahun yang akhirnya diperoleh setelah hampir empat tahun upaya hukum oleh Trump untuk memblokir pembebasan mereka.Komite dapat merilisnya secara terbuka, yang kemungkinan besar akan dilakukan pada hari-hari terakhir kendali Demokrat atas Kongres.Dan pada hari Rabu, komite 6 Januari diperkirakan akan merilis laporannya tentang penyerangan tersebut, bersama dengan beberapa transkrip wawancara dengan para saksi.Secara keseluruhan, minggu ini akan menyoroti penolakan Trump untuk menyerahkan kekuasaan dan masalah yang paling dia jaga selama beberapa dekade, ukuran sebenarnya dari kekayaan pribadinya dan sumber pendapatannya."Trump telah menghabiskan puluhan tahun menghindari transparansi dan menghindari akuntabilitas," kata Tim O'Brien, penulis "TrumpNation: The Art of Being the Donald." “Sekarang keduanya bergegas ke arahnya dalam bentuk kemungkinan pengungkapan pajak dan rujukan kriminal. Betapapun dia ingin meremehkan pentingnya semua itu, itu sangat penting.Setiap rilis publik dari informasi pajaknya akan datang ketika Trump mencari tawaran Gedung Putih lainnya, saat dia menghadapi banyak penyelidikan tanpa kekebalan yang diberikan kepresidenan kepadanya dari dakwaan.Departemen Kehakiman sedang menyelidiki kesalahan Trump dalam menangani catatan kepresidenan dan materi rahasia, dan masih harus dilihat apakah dia atau orang di sekitarnya yang dituntut dalam kasus itu.Berapa banyak informasi baru yang akan diungkapkan minggu ini tidak jelas. Selama lebih dari satu setengah tahun, melalui hampir selusin audiensi publik, komite 6 Januari telah menggunakan kesaksian dan informasi yang diambil dari lebih dari 1.000 saksi untuk menampilkan Trump sebagai pusat upaya untuk tetap berkuasa dan menggagalkan hasil pemilu yang bebas dan adil.Departemen Kehakiman telah melakukan penyelidikan serentak tetapi belum bekerja sama dengan penyelidik kongres.Rujukan kongres ke Departemen Kehakiman tidak mewajibkan jaksa untuk bertindak. Meskipun demikian, beberapa penasihat Trump secara pribadi khawatir tentang apa yang akan direkomendasikan oleh komite DPR.Beberapa informasi pajak Trump dimiliki oleh Jaksa Wilayah Manhattan Alvin Bragg, yang pendahulunya, Cyrus Vance Jr., menghabiskan waktu bertahun-tahun menyelidiki Trump dan perusahaannya.Trump juga menghadapi gugatan perdata yang diajukan oleh Jaksa Agung New York Letitia James, yang menuduh adanya praktik penipuan yang meluas selama satu dekade oleh mantan presiden, anak-anaknya, dan perusahaannya. Michael Cohen, mantan pemecah masalah dan pengacara Trump, membantu memacu penyelidikan itu dengan kesaksian di hadapan komite DPR pada tahun 2019 di mana dia membahas bagaimana Trump, yang selalu melawan siapa pun yang menyatakan bahwa dia kurang berharga daripada yang dia klaim, menghargai propertinya.The New York Times juga menyelidiki pengembalian pajak Trump, termasuk informasi dari tahun 2020. Penyelidikan menunjukkan bahwa Trump tidak membayar pajak pendapatan federal selama 11 dari 18 tahun yang diperiksa Times.Trump bereaksi dengan marah atas penyelidikan itu. Dan kemungkinan pengungkapan publik atas informasi pajaknya tampak sangat besar bagi Trump, yang dengan gigih menjaga kekayaan bersihnya yang sebenarnya dan sumber pendapatannya.Selama bertahun-tahun menjelang 2016, rekanan di New York City memperkirakan bahwa, meskipun berulang kali berpura-pura tentang kampanye potensial, dia tidak akan pernah mengumumkannya karena dia harus menyediakan informasi keuangannya.Dia memang menyerahkan pengungkapan keuangan pribadi yang diwajibkan oleh federal, tetapi selama kampanye kepresidenan 2016 dia menolak untuk merilis pengembalian pajaknya, pengungkapan sukarela yang diberikan hampir setiap kandidat sejak Presiden Richard Nixon. Pemilih tidak memiliki kemampuan untuk menganalisis dari mana orang terkaya yang pernah mencalonkan diri sebagai presiden di Amerika Serikat mendapatkan sebagian dari uangnya, dan berapa banyak dari itu yang dia kirimkan kepada pemerintah dalam bentuk pajak.Selama debat pada tahun 2016, lawannya dari Partai Demokrat, Hillary Rodham Clinton, mencatat jarangnya Trump dipaksa untuk mengungkapkan pendapatan dan pembayaran pajaknya."Satu-satunya tahun yang pernah dilihat siapa pun adalah beberapa tahun ketika dia harus menyerahkannya kepada otoritas negara ketika dia mencoba mendapatkan lisensi kasino, dan mereka menunjukkan dia tidak membayar pajak pendapatan federal," kata Clinton.Trump membalas: "Itu membuat saya pintar."Melalui segudang investigasi kongres dan Departemen Kehakiman, termasuk yang terkait dengan apakah kampanyenya pada 2016 berkonspirasi dengan pejabat Rusia untuk mempengaruhi pemilihan tahun itu, Trump telah berulang kali menyerang penyelidikan tersebut, menyebutnya sebagai "perburuan penyihir". Selama beberapa dekade dia bersikeras bahwa dia adalah korban setiap kali dia menghadapi pengawasan. Trump memiliki tanggapan yang sama ketika perusahaannya dihukum atas 17 tuduhan penipuan pajak dan ketidakwajaran keuangan lainnya kira-kira dua minggu lalu.Tetapi perincian yang dapat dipublikasikan setelah minggu ini lebih penting, kata O'Brien, ketika Trump bersiap untuk merayu para pemilih untuk pencalonan ketiganya sebagai presiden.“Ada konsekuensi eksistensial di sisi hukum dan reputasi serta bisnis di sisi pajak,” kata O'Brien.[IT/r]