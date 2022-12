Duta: Iran Mempertimbangkan Produksi Bersama Mobil dengan Rusia

IslamTimes - Iran sedang mempertimbangkan produksi bersama mobil dengan Rusia, kata Duta Besar Iran untuk Rusia Kazem Jalali, menandakan kemitraan yang lebih erat antara kedua negara untuk menggagalkan sanksi Barat.

Kedua belah pihak sedang mendiskusikan masalah ini, kata Jalali kepada wartawan di Moskow, mengungkapkan harapan bahwa rencana tersebut akan terwujud.Pembuat mobil utama Iran Iran Khodro dan SAIPA, yang berpartisipasi dalam pameran suku cadang mobil di Moskow musim panas lalu, telah mengadakan pembicaraan dengan mitra Rusia mereka, katanya.Bulan lalu, presiden Asosiasi Industri Powertrain Homogen dan Produsen Suku Cadang Mohammadreza Najafi-Manesh mengumumkan bahwa Moskow dan Tehran telah menandatangani MoU senilai $300 juta untuk ekspor mobil Iran ke Rusia.Iran Khodro, pembuat mobil terkemuka di Timur Tengah, mengincar pasar besar Rusia yang telah ditinggalkan orang Eropa di tengah konflik Ukraina yang berkecamuk, kata seorang pejabat pada Agustus.Ekspor pertama perusahaan ke Rusia terjadi terutama antara tahun 2007 dan 2009. Beberapa komponen otomotif buatan Iran seperti sistem pendingin mesin, suspensi dan bagian pengecoran telah diekspor ke pasar Rusia dalam beberapa tahun terakhir.Menurut data dari Badan Autostat Rusia, ada 10.400 mobil Iran Khodro di Rusia per Juli 2022, yang diwakili oleh model Samand - mobil sedan Kelas C berbasis Peugeot 405.Perang Ukraina telah menjungkirbalikkan produksi mobil di Rusia yang merupakan pasar otomotif terbesar kedelapan di dunia. Beberapa pabrikan global telah menghentikan pengiriman ke Rusia, sementara yang lain terpaksa menghentikan produksi karena kekurangan suku cadang.Pada bulan Mei, kantor berita resmi Iran IRNA mengatakan sebuah perusahaan otomotif terkemuka Rusia telah menghubungi produsen suku cadang dan peralatan Iran tentang kemungkinan memasok jalur produksinya dengan produk yang dibutuhkan.Sektor otomotif Iran telah mulai berdiri sendiri setelah bertahun-tahun bergantung pada kit mobil impor yang dihentikan pasokannya oleh perusahaan asing ketika AS menerapkan kembali sanksi terhadap Republik Islam pada tahun 2018.Pembuat mobil Iran mengambil kelonggaran setelah Peugeot Prancis dan Renault keluar dari Iran bersama dengan perusahaan internasional lainnya setelah sanksi AS yang menciptakan krisis pasokan yang membuat harga mobil melonjak ke level tertinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya.Krisis memaksa Iran Khodro, Saipa dan perusahaan lain untuk mengumpulkan sumber daya lokal untuk memproduksi kendaraan buatan Iran, dengan kementerian pertahanan bergabung untuk memproduksi beberapa bagian berteknologi tinggi yang dulu diimpor Iran.Bulan lalu, Menteri Transportasi Venezuela Ramón Velásquez mengumumkan pengiriman 1.000 mobil yang dibuat di Iran ke Venezuela, menyatakan bahwa mereka termasuk di antara 80.000 permintaan yang terdaftar untuk produk pabrikan mobil Iran di negaranya.“Rusia dan Venezuela adalah dua pasar yang bagus untuk ekspor mobil Iran, dan jika persyaratan ekspor terpenuhi, kita dapat menemukan posisi yang cocok dalam hal ekspor mobil,” kata Mohammadreza Najafi-Manesh saat itu.Sanksi Barat terhadap Rusia dan Iran telah mendorong kedua negara untuk meningkatkan kerja sama di bidang-bidang utama untuk membantu menopang ekonomi mereka.Pekan lalu, Wakil Menteri Perindustrian, Pertambangan, dan Perdagangan Manochehr Manteghi mengatakan Iran dan Rusia sedang mendiskusikan produksi bersama pesawat penumpang berkapasitas 70-150 kursi.Iran juga telah menandatangani kontrak dengan Rusia untuk memasok 40 turbin untuk membantu industri gasnya di tengah sanksi Barat, kantor berita kementerian perminyakan Shana melaporkan pada Oktober.Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi Teheran pada bulan Juli dan menyerukan "kerja sama jangka panjang" yang lebih kuat antara kedua negara.Beberapa jam sebelum kunjungan, Perusahaan Minyak Nasional Iran (NIOC) dan Gazprom Rusia menandatangani kesepakatan "bersejarah" senilai $40 miliar untuk investasi bersama dalam proyek minyak dan gas.Direktur Pelaksana NIOC Mohsen Khojastehmehr mengatakan kesepakatan itu merupakan komitmen investasi asing terbesar yang tercatat sepanjang sejarah industri minyak Iran.[IT/r]