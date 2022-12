Senat AS Akan Memulai Debat tentang RUU Pendanaan Pemerintah Senilai $1,66 Triliun

IslamTimes - Demokrat dan Republik di Kongres AS bergerak maju dengan tagihan pendanaan pemerintah $ 1,66 triliun, berebut untuk meloloskan langkah, yang mencakup rekor pengeluaran militer, sebelum dana sementara habis pada hari Jumat (23/12). Total dana yang diusulkan oleh RUU menyapu, yang dirilis Selasa (20/12) pagi, naik dari sekitar $1,5 triliun tahun sebelumnya.



Ini mencakup langkah-langkah lain yang disepakati oleh negosiator dari kedua belah pihak, termasuk larangan penggunaan TikTok pada perangkat milik pemerintah dan klarifikasi peran Kongres dalam mengesahkan pemilu, upaya untuk menghindari terulangnya kekerasan pada 6 Januari 2021.



Para pemimpin Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat bertujuan untuk meloloskan RUU setebal 4.155 halaman dan mengirimkannya ke Presiden Demokrat Joe Biden pada akhir minggu untuk memastikan tidak ada gangguan pada kegiatan pemerintah.



"Kami akan melanjutkan proses ini hari ini," kata Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer, mengacu pada pemungutan suara yang dapat terjadi pada hari Selasa (20/12) pada langkah-langkah prosedural yang akan membuka jalan untuk pengesahan pada hari Jumat.



Kegagalan dapat menyebabkan penutupan sebagian pemerintah mulai Sabtu, tepat sebelum Natal, dan mungkin menyebabkan kebuntuan selama berbulan-bulan setelah Partai Republik mengambil kendali DPR pada 3 Januari, mematahkan cengkeraman Demokrat Biden di kedua kamar Kongres.



"Dari pendanaan untuk program nutrisi dan bantuan perumahan, hingga biaya energi rumah dan keterjangkauan perguruan tinggi, tagihan alokasi bipartisan, bikameral, omnibus kami secara langsung berinvestasi dalam memberikan bantuan dari beban inflasi pada rakyat Amerika," kata Senator Demokrat Patrick Leahy dalam sebuah pernyataan. .



Termasuk dalam RUU tersebut adalah $44,9 miliar bantuan darurat untuk Ukraina dan sekutu NATO dan $40,6 miliar untuk membantu masyarakat di seluruh Amerika Serikat pulih dari bencana alam dan masalah lainnya.



Dana Ukraina akan digunakan untuk pelatihan militer, peralatan, logistik dan dukungan intelijen, serta untuk mengisi ulang peralatan AS yang dikirim ke Kiev. Ini juga mencakup pendanaan untuk mempersiapkan dan menanggapi potensi insiden nuklir dan radiologis di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin tidak mengesampingkan penggunaan senjata nuklir dalam konflik dengan Ukraina.



Uang ini akan melampaui rekor pengeluaran militer $858 miliar untuk tahun ini, yang naik dari $740 miliar tahun lalu dan juga melebihi permintaan Biden.



Di sisi buku besar non-pertahanan, negosiator RUU telah menetapkan pendanaan sebesar $800 miliar, meningkat $68 miliar dari tahun sebelumnya.



Daftar keinginan



Demokrat dan Republik sama-sama bertujuan untuk memasukkan sebanyak mungkin item daftar keinginan legislatif ke dalam RUU "omnibus" yang mendanai pemerintah hingga akhir tahun fiskal ini pada 30 September 2023, tanpa menggagalkan seluruh paket.



Ini adalah tahun kedua berturut-turut Kongres memasukkan dana untuk ratusan proyek yang sebagian besar tidak terkait yang diminta oleh masing-masing anggota parlemen. Kongres telah meninggalkan "peruntukan" seperti itu satu dekade yang lalu setelah serangkaian skandal korupsi, tetapi telah mengembalikannya dalam beberapa tahun terakhir sebagai cara untuk membangun dukungan legislatif untuk pengeluaran tagihan.



Di antara pengaya yang paling signifikan adalah Undang-Undang Penghitungan Pemilihan bipartisan, yang merombak dan mengklarifikasi proses sertifikasi Kongres untuk pemilihan presiden.



Demokrat dan banyak Republikan melihat langkah itu penting untuk menghindari terulangnya kekacauan yang terjadi hampir dua tahun lalu ketika massa pendukung Donald Trump menyerang gedung Capitol dalam upaya untuk membatalkan kemenangan Biden.



Anggota parlemen AS juga memasukkan proposal untuk melarang karyawan federal menggunakan aplikasi TikTok China di perangkat milik pemerintah. Dan mereka mendukung proposal untuk mencabut tenggat waktu yang akan memberlakukan standar keselamatan baru untuk peringatan kokpit modern untuk dua versi baru pesawat 737 MAX Boeing Co. Boeing dan serikat penerbangan melobi untuk dimasukkannya ketentuan itu, sementara pendukung keselamatan - termasuk kerabat dari mereka yang meninggal dalam kecelakaan pesawat 737 MAX - menolak dengan keras.



Ketentuan lain berkisar dari dana tambahan untuk Polisi Capitol AS, hingga tindakan yang didukung oleh delegasi Maine yang menunda peraturan baru yang ditujukan untuk melindungi paus sikat yang terancam punah, sebuah kemenangan bagi manusia lobster di negara bagian tersebut.



Langkah-langkah yang ditinggalkan termasuk undang-undang yang akan memberikan kewarganegaraan kepada imigran "Pemimpi", yang secara ilegal memasuki Amerika Serikat ketika anak-anak.



Pendukung reformasi peradilan pidana juga sebagian besar pulang dengan tangan kosong, setelah tindakan kompromi yang akan secara dramatis mengurangi perbedaan hukuman antara kokain crack dan kokain bubuk runtuh.



Industri ganja juga mengalami kekalahan setelah tindakan yang diawasi ketat yang akan menopang peraturan perbankan agar dikecualikan perusahaan ganja legal .[IT/r]