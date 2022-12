The Hill: AS Bergerak untuk Mencap Rusia 'Negara Agresor'

IslamTimes - Anggota parlemen dan pejabat AS bekerja sama untuk memperkenalkan undang-undang kepada Kongres yang menyebut Rusia sebagai "negara agresor" atas operasi militernya di Ukraina, The Hill melaporkan pada hari Selasa (20/12).

Para kritikus menyebut tindakan itu sebagai aksi PR menjelang kunjungan Presiden Ukraina Vladimir Zelensky ke Washington.Rancangan dokumen yang dilihat oleh outlet tersebut akan memberi Presiden AS Joe Biden kekuatan baru untuk memberikan sanksi kepada siapa pun yang “bertanggung jawab atas, terlibat atau terlibat dalam” serangan militer Rusia di Ukraina. Dilaporkan juga bahwa presiden dapat "menunjuk negara asing mana pun" sebagai negara agresor jika terlibat dalam tindakan permusuhan terhadap Kiev.Anggota parlemen AS dilaporkan berebut untuk memperkenalkan langkah tersebut menjelang kunjungan Zelensky yang diantisipasi ke Washington pada hari Rabu (21/12).Presiden Ukraina telah berulang kali mendesak AS untuk menunjuk Rusia sebagai 'negara sponsor terorisme' untuk lebih menindak Moskow dan membebankan biaya pada negara-negara yang terlibat dengan Kremlin. Pemerintahan Biden telah menolak banding tersebut, dengan alasan hal itu akan menghambat dialog dengan Moskow.RUU yang diusulkan telah banyak dikritik, The Hill melaporkan. Seorang pembantu kongres mengatakan kepada outlet bahwa "penunjukan alternatif ... bahkan tidak ada di bawah hukum domestik atau internasional AS," dan "Tidak ada dasar hukum untuk itu."Penunjukan 'negara agresor' juga telah dikritik, karena AS telah memberikan sanksi kepada ratusan pejabat dan anggota keluarga Rusia. “Ini adalah tindakan PR setengah matang yang tidak akan melakukan apa pun untuk menghukum Rusia, atau membantu rakyat Ukraina,” kata ajudan kongres itu.[IT/r]