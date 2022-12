AS Akan Kirim Bantuan $1,8 Miliar dan Baterai Patriot ke Ukraina

IslamTimes - Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan telah memutuskan untuk mengirim senjata senilai 1,8 miliar dolar ke Ukraina, termasuk kit bom presisi dan sistem rudal Patriot.

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden akan segera mengumumkan paket bantuan militer baru untuk Kiev di tengah laporan bahwa presiden negara yang dilanda perang, Volodymyr Zelensky, mungkin akan mengunjungi Washington, DC.CNN pada hari Selasa (20/12) mengutip beberapa pejabat AS yang mengatakan bahwa bantuan militer baru diharapkan dapat membantu Kiev mengubah amunisi yang tidak terarah, atau bom "bodoh", menjadi bom "pintar" yang dipandu dengan presisi yang dikenal dalam jargon militer sebagai Joint Direct Attack Munitions, atau JDAM. .Kit dan sistem militer canggih diharapkan akan disertakan dalam pengiriman senjata berikutnya ke Ukraina untuk pertama kalinya paling cepat minggu ini, kata sumber tersebut, meskipun para pejabat tidak mengatakan berapa banyak JDAM yang akan disediakan, atau jenis spesifik apa yang akan mereka berikan. akan menjadi.Kit tersebut dapat dilampirkan ke bom dengan berat dan ukuran berbeda, mulai dari bom seberat 500 pon hingga bom seberat 2.000 pon. Amunisi kemudian menggunakan kombinasi GPS dan sistem panduan inersia untuk menyerang target dengan presisi. Sistem tambahan juga dapat memberikan panduan laser bom untuk menyerang target yang bergerak.Rencana untuk menyediakan kit tersebut, pertama kali dilaporkan oleh The Washington Post, memberi bom jarak sekitar 15 mil, menurut Boeing, produsen kit AS.Menurut Boeing, hingga saat ini, lebih dari 400.000 kit telah diproduksi dengan biaya sekitar $22.000 per kit.Paket bantuan berikutnya ke Ukraina juga diharapkan mencakup sistem rudal Patriot.Sementara itu, laporan media yang mengutip sumber anonim mengatakan Zelensky dapat melakukan perjalanan ke Washington DC untuk bertemu Biden dan mengunjungi Kongres AS.Masalah keamanan masih bisa memaksa pemimpin Ukraina untuk mengubah rencananya, kata seorang sumber kepada kantor berita Reuters.Sebelumnya pada hari Selasa (20/12), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS Nancy Pelosi mengatakan dalam sebuah surat bahwa akan ada sesi Kongres pada Rabu (21/12) malam yang akan memiliki "fokus yang sangat khusus pada demokrasi," yang semakin meningkatkan spekulasi bahwa pemimpin Ukraina mungkin akan mengunjungi Capitol AS.[IT/r]