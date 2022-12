Pengungsi Mengeluh Tentang Situasi Mengerikan di Wilayah Al-Tanf yang Dikendalikan AS di Suriah Selatan

IslamTimes - Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pengungsi internal, yang telah berhasil kembali ke wilayah yang dikuasai pemerintah Suriah, melaporkan bahwa situasi kemanusiaan di wilayah strategis al-Tanf, yang diduduki oleh pasukan militer AS dan terletak di dekat perbatasan dengan Irak dan Jordan, kritis.

Wakil Kepala Pusat Rekonsiliasi Rusia untuk Suriah Mayor Jenderal Oleg Yegorov mengatakan pada hari Selasa (20/12) bahwa pusat tersebut telah menerima informasi bahwa situasi di kamp pengungsi Rukban di Suriah selatan adalah bencana.Pejabat Rusia mencatat bahwa penghuni kamp mengalami kekurangan makanan, barang-barang penting, obat-obatan dan bahan bakar.“Pada saat yang sama, apa yang disebut teroris Maghawir al-Thawra mencoba menyebarkan gagasan absurd bahwa Rusia dan pemerintah Damaskus bertanggung jawab atas memburuknya situasi kemanusiaan di kamp Rukban. Sementara para militan tidak mengizinkan masuknya konvoi kemanusiaan ke lokasi tersebut,” tambah Yegorov.Dia menekankan bahwa pusat rekonsiliasi, bekerja sama dengan Bulan Sabit Merah Arab Suriah, telah berupaya selama enam bulan terakhir untuk membuka koridor aman bagi konvoi kemanusiaan yang ditujukan ke kamp Rukban.“Komando Pusat Amerika Serikat [CENTCOM], bagaimanapun, telah menorpedo semua inisiatif itu,” kata Yegorov.Kembali pada bulan Juli, teroris Takfiri anti-Damaskus melakukan latihan militer bersama dengan pasukan Amerika di wilayah al-Tanf selama beberapa hari, dan latihan tersebut konon termasuk latihan penembak jitu, pertempuran darat langsung, operasi serangan dengan berbagai jenis rudal dan roket, di selain kursus pelatihan tentang peningkatan kesadaran dan menyusun rencana militer.Secara terpisah, pasukan pendudukan AS telah menculik empat orang di provinsi Hasakah timur laut Suriah, dan membawa mereka ke tujuan yang tidak diketahui.Kantor berita resmi Suriah SANA, mengutip sumber-sumber lokal, melaporkan bahwa mereka ditangkap selama operasi penerjunan udara yang dilakukan oleh pasukan Amerika di kota al-Shaddadi pada hari Selasa (20/12).Sumber menambahkan bahwa militan yang berafiliasi dengan apa yang disebut Pasukan Demokratik Suriah [SDF] mengepung daerah itu sebelum operasi udara AS. Keempat orang tersebut dikatakan berasal dari provinsi tetangga Dayr al-Zawr.Militer AS telah lama menempatkan pasukan dan peralatannya di timur laut Suriah, dengan Pentagon mengklaim bahwa pengerahan itu bertujuan untuk mencegah ladang minyak di daerah itu jatuh ke tangan teroris Wahhabi Daesh [singkatan bahasa Arab untuk “ISIS”/“ISIL”] .Damaskus, bagaimanapun, mempertahankan pengerahan itu dimaksudkan untuk menjarah sumber daya alam negara itu. Mantan presiden AS Donald Trump mengakui dalam beberapa kesempatan bahwa pasukan Amerika hadir di negara Arab itu untuk kekayaan minyaknya.Kembali pada 2 Desember, seorang juru bicara kementerian luar negeri China mengecam pengerahan pasukan militer AS di Suriah dan penyelundupan minyak dan biji-bijian sebagai tindakan ilegal.“Penempatan pasukan AS di Suriah adalah ilegal. Penyelundupan minyak dan biji-bijian AS dari Suriah adalah ilegal. Serangan rudal AS terhadap Suriah juga ilegal,” kata Zhao Lijian dalam jumpa pers harian di ibu kota Beijing.Diplomat China mengutip data resmi dari pemerintah Suriah bahwa antara 2011 dan paruh pertama 2022, kegiatan penyelundupan AS telah merugikan Suriah lebih dari 100 miliar dolar.Zhao menekankan bahwa Amerika Serikat terus melanggar hukum dan aturan internasional, namun mengklaim sebagai juara dari apa yang disebutnya "tatanan internasional berbasis aturan."Dia menambahkan bahwa ketika Washington berbicara tentang "aturan", sering kali mereka hanya berusaha mencari dalih untuk melayani kepentingannya sendiri dan melanggengkan hegemoninya.[IT/r]