IslamTimes - Anggota Kongres dari Partai Republik Marjorie Taylor Greene telah berbicara tentang kunjungan Presiden Ukraina Vladimir Zelensky yang akan datang ke Washington DC, mengungkapkan kemarahan atas upayanya yang diantisipasi untuk mendapatkan lebih banyak dukungan.

Dalam sebuah tweet pada hari Selasa (20/12), Greene, yang mewakili Distrik ke-14 Georgia, menggambarkan Zelensky sebagai "presiden bayangan" yang "harus datang ke Kongres dan menjelaskan mengapa dia membutuhkan miliaran dolar pembayar pajak Amerika untuk negara bagian ke-51, Ukraina."“Ini tidak masuk akal. Dahulukan Amerika!!!” dia menambahkan.Bulan lalu, anggota kongres, sekutu setia mantan Presiden AS Donald Trump, mempelopori resolusi yang menyerukan audit dana pemerintah untuk membantu Ukraina dalam konflik dengan Rusia. Belakangan, inisiatif itu dikalahkan tipis di DPR, dengan Demokrat berargumen bahwa itu bisa mengirimkan sinyal yang salah ke Kiev.Pada awal November, menjelang pemilihan paruh waktu AS, Greene berkata, "tidak ada satu sen pun yang akan masuk ke Ukraina" jika Partai Republik mengambil kendali Kongres. Namun, setelah menduduki Dewan Perwakilan Rakyat, Perwakilan Republik Kevin McCarthy dan Michael McCaul meremehkan spekulasi bahwa partai tersebut akan memotong bantuan militer ke Kiev.Pada hari Rabu (21/12), Gedung Putih mengkonfirmasi laporan media bahwa Zelensky akan bertemu dengan Presiden AS Joe Biden dan berpidato di sesi gabungan Kongres, dalam perjalanan luar negeri pertamanya sejak dimulainya operasi militer Rusia di Ukraina. Selama kunjungan tersebut, Biden juga diperkirakan akan mengumumkan "paket bantuan keamanan baru yang signifikan" untuk Kiev.Politico melaporkan pada hari Rabu, mengutip sumber, bahwa delegasi Ukraina diperkirakan akan menggandakan permintaan mereka untuk Sistem Rudal Taktis Angkatan Darat [ATACMS] jarak jauh yang canggih, dan drone Gray Eagle dan Reaper. Para pejabat AS dikatakan enggan menuruti permintaan tersebut karena khawatir hal itu dapat memicu reaksi keras dari Rusia.Pada bulan September, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova memperingatkan Washington bahwa jika AS mengirim senjata jarak jauh ke Kiev, ini akan melewati “garis merah” dan menjadikan Amerika “pihak langsung dalam konflik.”[IT/r]