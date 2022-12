AS Janjikanh Dukungan Militer Jangka Panjang untuk Ukraina

IslamTimes - Bertemu dengan timpalannya dari Ukraina Vladimir Zelensky di Gedung Putih, Presiden AS Joe Biden berjanji akan lebih meningkatkan dukungan militer, termasuk sistem rudal baru, untuk Ukraina dalam perangnya dengan Rusia.

"Kami akan terus memperkuat kemampuan Ukraina untuk mempertahankan diri, khususnya pertahanan udara," kata Biden kepada Zelensky dalam konferensi pers setelah pertemuan mereka di Oval Office."Pertarungan Ukraina adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar," kata Biden.Zelensky, pada bagiannya, menyebut janji dukungan militer AS jangka panjang termasuk sistem rudal baru sebagai "langkah penting".Perjalanan presiden Ukraina ke AS adalah kunjungan luar negeri pertamanya yang diketahui sejak 24 Februari, ketika Rusia memulai perang di Ukraina, dengan tujuan membela penduduk pro-Rusia di wilayah timur Ukraina Lugansk dan Donetsk melawan Kiev.Biden mengatakan AS dan Ukraina akan terus memproyeksikan "pertahanan bersatu" melawan Rusia saat perang berlarut-larut.Amerika Serikat sejauh ini telah mengirim sekitar $50 miliar bantuan militer kepada pemerintah Kiev.Saat Zelensky tiba, Amerika Serikat mengumumkan tambahan $1,85 miliar dari dana yang dianggarkan sebelumnya untuk Ukraina, termasuk untuk pertama kalinya sistem udara Patriot canggih, yang mampu menembak jatuh rudal jelajah dan rudal balistik jarak pendek.Kongres juga berencana untuk memberikan suara pada paket pengeluaran yang mencakup sekitar $45 miliar tambahan dalam apa yang disebut "bantuan darurat" ke Ukraina.Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa pengiriman senjata baru akan mengarah pada "memperparah konflik" dan tidak "menandakan baik bagi Ukraina."Berbicara dengan pejabat senior militer Rusia selama pidato di televisi, Presiden Vladimir Putin berpendapat bahwa Moskow tidak dapat disalahkan atas perang tersebut, dengan mengatakan bahwa, "Apa yang terjadi, tentu saja, adalah sebuah tragedi - tragedi kita bersama. Tapi itu bukanlah hasil dari kebijakan kami. Ini adalah hasil dari kebijakan negara ketiga."Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan pengiriman sistem rudal AS akan dianggap sebagai langkah provokatif dan bahwa senjata tersebut akan menjadi target yang sah bagi militer Rusia.Zelensky berkata setelah sistem Patriot aktif dan berjalan, "kami akan mengirimkan sinyal lain kepada Presiden Biden bahwa kami ingin mendapatkan lebih banyak Patriot."Presiden Ukraina mengklaim bahwa perang hanya akan berakhir setelah Ukraina memulihkan kedaulatan dan integritas teritorialnya, serta mengamankan "pembalasan atas semua kerusakan" yang telah ditimbulkan oleh serangan Rusia.Ukraina menikmati dukungan luas di Amerika Serikat tetapi ada kritik dari beberapa Republikan sayap kanan yang menentang bantuan tersebut.[IT/r]