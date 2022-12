Iran Mengecam Intervensi AS: Washington Menumpahkan 'Air Mata Buaya' Untuk Iran

IslamTimes - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanaani mengecam Amerika Serikat karena membuat pernyataan intervensionis pada kesempatan Malam Yalda, mengatakan Washington "menumpahkan air mata buaya" untuk Iran dengan daftar panjang tindakan tidak manusiawi terhadap bangsa.

"AS, yang mendukung kerusuhan dan terorisme serta memberlakukan sanksi dan tekanan maksimum terhadap rakyat Iran, meneteskan air mata buaya untuk rakyat Iran pada malam Yalda," kicau Kanaani pada Rabu (21/12).Sebelumnya, Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price memanfaatkan kesempatan kedatangan titik balik matahari musim dingin, yang dirayakan di seluruh Iran sebagai "Malam Yalda", untuk sekali lagi mempertanyakan tanggapan Republik Islam terhadap kerusuhan yang didukung asing baru-baru ini."Kami berkabung dengan rakyat Iran, dan kami menegaskan kembali komitmen kami kepada rakyat Iran," klaim pejabat Amerika, mendesak otoritas Iran "untuk mendengarkan" rakyat.Kanaani mengatakan Amerika Serikat - terutama di antara negara-negara Barat - memberikan dukungan kepada "anarki dan terorisme.""Sekutu dan pendukung teroris yang dikenal sebaiknya tutup mulut dan lebih baik ... berpikir untuk menyelesaikan krisis intens yang dihadapi rakyat mereka sendiri, negara mereka sendiri serta rezim Zionis," kata juru bicara itu, mengacu pada rezim Zionis 'Israel', yang merupakan sekutu regional utama AS.Iran telah menjadi tempat kerusuhan mematikan selama beberapa minggu terakhir, dengan perusuh yang didukung asing berusaha membajak protes yang muncul setelah kematian seorang wanita muda Iran, Mahsa Amini.Wanita itu meninggal dalam tahanan polisi pada pertengahan September dalam sebuah insiden, yang terbukti terjadi karena sakit, bukan karena kesalahan aparat penegak hukum Iran.Sejumlah besar warga sipil Iran dan pasukan keamanan tewas dalam kerusuhan tersebut.Pasukan keamanan dan agen intelijen Iran, sejak awal kerusuhan, telah berinvestasi sepanjang waktu dan upaya keras untuk mengidentifikasi kaum anarkis dan elemen pembunuh, dan membawa mereka ke pengadilan.Kanaani juga mengingatkan bahwa AS mengklaim peduli terhadap rakyat Iran, sementara itu telah membawa Republik Islam di bawah "sanksi dan tekanan maksimum."Amerika Serikat meluncurkan kampanye "tekanan maksimum" terhadap Iran di bawah mantan presiden Donald Trump. Sebagai bagian dari kampanye, AS meninggalkan perjanjian nuklir 2015, dan mengembalikan sanksi kejam yang telah dicabut oleh kesepakatan itu.Administrasi penerus Trump, Joe Biden, telah menuduh kesediaan untuk membatalkan kesalahan Trump dengan bergabung kembali dengan kesepakatan, tetapi tetap mempertahankan sanksi sebagai pengaruh dan bahkan memberlakukan tindakan ekonomi koersifnya sendiri terhadap Republik Islam.[IT/r]