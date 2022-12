Biden Menjelaskan Mengapa Zelensky Tidak Bisa Mendapatkan Semua yang Diinginkannya

IslamTimes - Memberi Kiev semua senjata yang diinginkannya dapat menghancurkan NATO, kata Presiden AS Joe Biden dalam penampilan bersama dengan mitranya dari Ukraina, Vladimir Zelensky di Washington pada hari Rabu (21/12). Biden menambahkan dia tidak khawatir pengiriman rudal Patriot ke Ukraina dapat meningkatkan ketegangan dengan Rusia – seperti yang diperingatkan Moskow – karena itu adalah senjata “pertahanan”.

Barat ingin menghindari perang langsung dengan Rusia, kata presiden ASBiden dan Zelensky menjawab pertanyaan dari empat wartawan pilihan setelah pertemuan mereka di Gedung Putih. Yang terakhir datang dari seorang jurnalis Ukraina, yang bertanya mengapa Barat tidak begitu saja memberikan Ukraina “semua kemampuan yang dibutuhkan untuk membebaskan semua wilayah.”"Jawabannya adalah ya," presiden AS itu dengan datar, menunjuk ke Zelensky, yang menjawab "Saya setuju," untuk tawa dari pers yang berkumpul.Biden kemudian menunjukkan bahwa "AS mempersembahkan sejumlah besar bantuan keamanan untuk Ukraina" bahkan sebelum permusuhan meningkat pada bulan Februari—meskipun dalam sambutannya yang telah disiapkan, dia menyebut operasi militer Rusia "tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan".“Kami telah memberi Ukraina apa yang mereka butuhkan saat mereka perlu mempertahankan diri,” termasuk ratusan tank, kendaraan lapis baja, artileri, dan amunisi, katanya.Melakukan lebih banyak akan memiliki "prospek memecah NATO, memecah Eropa, dan seluruh dunia," kata Biden, mencatat bahwa dia telah menghabiskan "ratusan" jam membujuk mitra di seluruh dunia untuk membantu Ukraina, tetapi "mereka adalah tidak mencari Perang Dunia Ketiga” dengan melawan Rusia secara langsung. "Tapi aku sudah bicara terlalu banyak."Zelensky tiba di Washington dalam apa yang digambarkan media AS sebagai kunjungan yang diatur secara diam-diam, meskipun kabar itu bocor ke outlet tertentu pada hari Selasa (20/12). Dia diperkirakan akan berpidato di Kongres pada malam hari, mendesak pengesahan RUU pengeluaran $1,7 triliun yang mencakup $45 miliar yang dialokasikan untuk Ukraina pada tahun 2023. Dalam sebuah video yang dirilis pada hari Selasa, dia mengatakan Ukraina berterima kasih atas semua bantuan dari Barat tetapi adalah "tidak cukup."Baterai rudal pertahanan udara Patriot termasuk di antara bantuan militer senilai $1,85 miliar untuk Ukraina yang diumumkan Pentagon pada hari sebelumnya, meskipun Biden menunjukkan bahwa melatih pasukan Ukraina untuk mengoperasikannya, yang akan dilakukan di pangkalan AS di Jerman, adalah "akan memakan waktu." Zelensky mengatakan bahwa begitu Patriot tiba, dia akan meminta lebih banyak dari mereka kepada Biden.Pentagon telah mengungkapkan bahwa AS telah mengirim bantuan militer senilai $20 miliar ke Ukraina tahun ini. Menteri Pertahanan Rusia Sergey Shoigu mencatat sebelumnya pada hari Rabu bahwa Kiev telah menerima senjata dan amunisi senilai lebih dari $97 miliar, dan bahwa Rusia telah memerangi seluruh Barat.[IT/r]