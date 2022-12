Suriah: DK PBB Harus Menghentikan Serangan Berulang Israel dan Menghapus Blokade

IslamTimes - Perwakilan Tetap Suriah untuk PBB Bassam Sabbagh telah meminta Dewan Keamanan PBB (DK PBB) untuk mengutuk keras tindakan agresi Zionis Israel terhadap negara Arab tersebut dan segera mengakhiri serangan berulang rezim tersebut.

Sabbagh membuat pernyataan selama sesi Dewan Keamanan PBB tentang urusan politik dan kemanusiaan di Suriah pada hari Rabu (21/12), menekankan bahwa penyelesaian krisis saat ini di Suriah memerlukan pencabutan segera tindakan paksaan sepihak yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, mengakhiri kehadiran ilegal pasukan asing serta menghentikan aksi terorisme.“Menyelesaikan krisis di Suriah membutuhkan langkah Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan serangan berulang Zionis Israel, menghapus blokade tidak sah dan mendukung proyek pemulihan awal,” katanya.Utusan Suriah lebih lanjut mencatat bahwa “desakan untuk melanjutkan mekanisme bantuan melalui perbatasan yang dikelilingi dengan banyak pelanggaran dan kesalahan,” mencerminkan selektivitas dan diskriminasi yang ekstrim terhadap warga Suriah yang berhak mendapatkan bantuan tersebut.Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa klaim negara-negara AS dan UE untuk memperluas apa yang disebut "mekanisme pengiriman bantuan lintas batas" untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di Suriah bertentangan dengan embargo mereka yang belum pernah terjadi sebelumnya.Sabbagh lebih lanjut menyatakan bahwa penjarahan minyak dan gandum negara oleh pasukan pendudukan AS ke pangkalan mereka di Irak telah meningkatkan penderitaan rakyat Suriah, menambahkan, "Kami terkejut dengan ketidaktahuan yang tidak dapat diterima dari beberapa sisi tindakan ini."Uni Eropa dan AS bersama sekutu Timur Tengah mereka dipandang sebagai sponsor utama kelompok militan dan kelompok teroris terkenal yang beroperasi sejak awal 2011 untuk menggulingkan pemerintah di Damaskus.Selain memicu militansi di Suriah, Uni Eropa dan AS telah memberlakukan sejumlah sanksi ekonomi sepihak terhadap negara Arab selama dekade terakhir dalam apa yang tampaknya merupakan upaya untuk merampas sumber daya keuangan pemerintah Damaskus dan menghambat perjuangannya melawan Suriah. kelompok teror yang mereka dukung.Rusia: Rakyat Suriah harus dibantu tanpa politisasiSementara itu, Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menyuarakan keprihatinan atas situasi kemanusiaan di Suriah, mendesak masyarakat internasional untuk membantu rakyat Suriah tanpa diskriminasi atau politisasi.Nebenzia membuat pernyataan selama sesi Dewan Keamanan PBB pada hari Rabu (21/12), menekankan bahwa situasi kemanusiaan saat ini di Suriah tidak memberikan konteks yang tepat untuk diskusi tentang perluasan “mekanisme pengiriman bantuan lintas batas.”“Sulit untuk menghilangkan perasaan bahwa upaya yang dilakukan untuk membenarkan kurangnya alternatif mekanisme pengangkutan bantuan melintasi perbatasan lebih dari apa yang dilakukan untuk mengatur pasokan melintasi garis kontak," Kantor berita negara Rusia, TASS, mengutip ucapannya.Diplomat Rusia lebih lanjut mengatakan sikap bias negara-negara Barat tentang masalah ini tidak berubah selama setengah tahun terakhir.Nebenzia mengatakan situasi mengenai transfer bantuan lintas batas belum menjadi transparan meskipun sudah tiga putaran konsultasi informal.Dia juga menekankan bahwa argumen yang mendukung perpanjangan mekanisme transfer bantuan lintas batas tidak meyakinkan karena fakta bahwa kurangnya alternatif dibuat-buat, menunjukkan bahwa situasi ini diakibatkan oleh kelambanan negara-negara Barat.Selama beberapa tahun terakhir, AS telah mempertahankan kehadiran militer ilegal di tanah Suriah, bekerja sama dengan militan anti-Damaskus dan mencuri sumber minyak mentah negara itu.Itu juga telah menampar serangkaian sanksi yang melumpuhkan di Suriah. Larangan itu menargetkan hampir semua kegiatan ekonomi dan perdagangan Suriah, serta pejabat pemerintah negara itu.[IT/r]