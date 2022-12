Pemerintah Netanyahu Disetujui Berdasarkan Kondisi Partai Sayap Kanan

IslamTimes - Perdana Menteri Zionis Israel yang akan datang Benjamin Netanyahu mengumumkan Rabu (21/12) malam bahwa dia telah berhasil membentuk pemerintahan, hanya beberapa menit sebelum batas waktu tengah malam.

Tweet itu menyertakan frasa Ibrani dua kata yang pada dasarnya diterjemahkan menjadi "Saya memiliki pemerintahan di tangan," menurut The Times of Israel.Beberapa saat sebelum tweet tersebut, Netanyahu memberi tahu presiden Zionis Israel Isaac Herzog tentang berita tersebut.PM Zionis Israel yang akan datang mengatakan kepada Herzog bahwa pemerintahan baru, yang akan terdiri dari Likud, Partai Zionis Religius (RZP), Shas, Yudaisme Torah Bersatu (UTJ), faksi Otzma Yehudit dan Noam, akan bekerja untuk “semua warga negara Zionis Israel,” The Jerusalem Post melaporkan, mengutip pernyataan yang diterbitkan oleh Likud.Pembicara Knesset Likud MK Yariv Levin diharapkan untuk membuat pengumuman resmi ke sidang pleno Knesset saat sidang berikutnya pada hari Senin, dan kemudian menetapkan sesi dalam waktu seminggu, di mana pemerintah – jika dibentuk – akan menyampaikan pedoman, susunan dan distribusinya peran. Sesi ini akan diakhiri dengan pemungutan suara atas pembentukan pemerintah, dan jika lolos – pemerintah secara resmi mengambil alih kekuasaan, JPost melaporkan.Tanggal terbaru Netanyahu untuk mengambil alih seharusnya Senin, 2 Januari, tetapi koalisi yang masuk akan mencoba untuk bersumpah di pemerintahan pada akhir minggu depan, menurut beberapa laporan Zionis Israel.Terlepas dari pengumuman Netanyahu, perjanjian koalisi dengan Degel HaTorah dari UTJ dan Agudat Yisrael belum diselesaikan pada Kamis tengah malam, menambah laporan Israel yang mengklaim perjanjian dengan Shas juga belum selesai pada hari Rabu (21/12), JPost melaporkan.Media Zionis Israel menambahkan bahwa mitra Netanyahu telah mendapatkan konsesi luas baik pada kebijakan maupun penunjukan yang “dapat mengubah struktur komando layanan keamanan, berdampak pada kehidupan warga Palestina, secara surut melegalkan dan memperluas pemukiman ilegal, memperkenalkan pengaruh sayap kanan dalam pendidikan sekuler, dan memperluas pengaruh agama atas institusi negara dan sosial.”Selain portofolio dan pergeseran dalam pendanaan dan pengawasan, tiga perubahan legislatif yang dipercepat dan kontroversial telah dituntut oleh sekutu Netanyahu sebagai syarat untuk mengambil sumpah dalam pemerintahan yang diumumkan.RUU pertama diminta oleh Kepala RZP Bezalel Smotrich, yang mendorong untuk mengubah undang-undang yang mendasari pemerintah Israel untuk memungkinkan pengangkatannya sebagai menteri independen di Kementerian Pertahanan yang bertanggung jawab atas pemukiman Tepi Barat dan pembangunan Palestina.Langkah ini dapat mengarah pada legalisasi permukiman ilegal Zionis Israel di Tepi Barat yang diduduki dan akan mengalihkan kekuasaan dari administrasi sipil ke kementerian terkait terkait urusan pemukim, lapor media Zionis Israel.Langkah tersebut juga dipandang sebagai bentuk "pencaplokan de facto" karena memberikan pengawasan langsung kepada pemerintah pendudukan sehubungan dengan wilayah Palestina, yang oleh pendudukan Zionis Israel disebut sebagai "wilayah di luar perbatasan kedaulatan negara."RUU kedua didorong oleh Aryeh Deri dari Shas, yang juga menuntut perubahan pada Undang-Undang Dasar yang sama untuk membuka jalannya menjadi menteri kabinet, meskipun hukumannya yang ditangguhkan baru-baru ini karena penipuan pajak - keyakinan keduanya, diterima dalam kesepakatan pembelaan yang lunak. setelah meyakinkan hakim dia berniat mundur dari politik.Selanjutnya, RUU ketiga adalah amandemen Undang-Undang Kepolisian untuk memungkinkan menteri “keamanan nasional” yang masuk dan ketua MK Itamar Ben-Gvir Otzma Yehudit untuk mendapatkan kontrol yang lebih luas atas banyak aspek kepolisian.Menanggapi kesepakatan tersebut, Ben Gvir mengatakan bahwa "kami melakukan segalanya untuk mendirikan pemerintahan sayap kanan sepenuhnya yang akan mengembalikan pemerintahan dan kebanggaan kepada rakyat Zionis Israel dan mendukung tentara dan polisi dalam perjuangan penting mereka."[IT/r]