Senat AS Loloskan Anggaran $1,7 Triliun 2023 dengan hampir $45 Miliar untuk Ukraina 

Islam Times – Senat AS pada hari Kamis memberikan suara pada proposal anggaran $1,7 triliun untuk tahun 2023, yang mencakup sekitar $45 miliar untuk bantuan lain ke Kyiv.

Mengutip NBC News, Interfax melaporkan bahwa hasil pemungutan suara 68-29 untuk undang-undang yang akan mendanai pemerintah hingga musim gugur mendatang. (...) RUU itu juga mencakup hampir $45 miliar bantuan ke Ukraina: untuk senjata dan bantuan ekonomi dan kemanusiaan.Sekarang RUU tersebut akan diserahkan ke DPR AS untuk disetujui, dan kemudian Presiden AS Joe Biden harus menandatanganinya.Kongres perlu meloloskan RUU melalui kedua majelis minggu ini.Gedung Putih mengatakan mereka mendukung RUU tersebut dan meminta Kongres untuk mengesahkannya secepat mungkin.RUU tersebut mencakup $858 miliar untuk pembelanjaan pertahanan dan $773 miliar untuk pembelanjaan non-pertahanan.Anggaran pertahanan legislator 10% lebih tinggi dari tahun ini dan melebihi jumlah yang diminta oleh Presiden AS Joe Biden sebesar $45 miliar. Bagian non-pertahanan dari anggaran 6% lebih tinggi dari tahun fiskal ini.RUU yang disepakati mencakup, khususnya, alokasi tambahan $44,9 miliar untuk mendukung Ukraina dan mitra NATO AS, serta $40,6 miliar untuk menangani konsekuensi dari bencana alam.[IT/AR]